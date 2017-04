Praca dla nauczycieli. W woj. lubelskim ofert brak, mają się pojawić

1 kwietnia na stronie internetowej każdego kuratorium oświaty pojawiła się zakładka „praca dla nauczycieli”. Choć w innych województwach ofert zatrudnienia dla pedagogów tam nie brakuje, to na Lubelszczyźnie zakładka jest pusta.

Obowiązek prowadzenia banków pracy dla nauczycieli narzuca na kuratoria ustawa Prawo Oświatowe. System ma działać do sierpnia 2023 r. Od 1 kwietnia na stronie lubelskiego kuratorium opublikowano tylko jedną ofertę pracy – na zastępstwo w Siennicy Różanej. Ogłoszenie już znikło, co oznacza, że wakat jest już zajęty.

Tymczasem w województwie mazowieckim w kwietniu poszukiwanych jest aż 11 nauczycieli m.in. grup przedszkolnych, świetlicy, żłobka, ale też matematyki, przyrody, języka polskiego i historii. Oprócz tego na stronie znajdziemy kilkaset wcześniejszych ofert. Kuratorium Oświaty w Katowicach opublikowało aż 32 strony ogłoszeń z województwa śląskiego (w sumie około 600 ogłoszeń). Kuratorium Oświaty w Opolu ma 12 ofert, Białystok – 13, a Kraków - 43.

– Mam duże wątpliwości, czy dyrektorzy szkół na Lubelszczyźnie wywiązują się z obowiązku przekazywania informacji o wolnych etatach – mówi jedna z nauczycielek z wygaszanego Gimnazjum w Radawczyku Drugim. – Razem z koleżankami przeglądałyśmy oferty pracy na stronach kuratoriów w całej Polsce. Bardzo niepokoi nas, że w sytuacji, gdy w innych województwach ofert są dziesiątki to u nas ani jednej.

– W mojej szkole zabraknie mi co najmniej 10 godzin. Ich poszukiwaniem chciałam zająć się już teraz. Mogę dojeżdżać do innej szkoły. Mam samochód. To dla mnie nie jest problem – mówi nauczycielka matematyki z Zamościa. – Ofert nie ma jednak nawet w większej odległości od dużych miast. Jestem załamana.

Lubelskie Kuratorium Oświaty uspokaja.

– W tej chwili dyrektorowie szkół pracują nad przygotowaniem i zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych, które będą realizowane w przyszłym roku szkolnym. Mają na to czas do końca maja.

Dopiero po tym terminie będą wiedzieli, ile mają wakatów – tłumaczy Jolanta Misiak, rzecznik kuratorium. – Na przełomie maja i czerwca należy się więc spodziewać ruchu kadrowego. Ofert pracy będzie wtedy na pewno dużo.

Lubelskie Kuratorium Oświaty szacuje, że tylko w związku z nadchodząca reformą na Lubelszczyźnie pojawi się 400 nowych etatów. Inaczej widzą to związkowcy. Związek Nauczycielstwa Polskiego szacuje, że w związku z reformą edukacji prace straci ok. 37 tys. nauczycieli.