Lublin: Rusza nabór do miejskich przedszkoli. Jakie kryteria trzeba spełnić?

W poniedziałek ruszy nabór do miejskich przedszkoli. Będą one dostępne tylko dla dzieci mieszkających w Lublinie. Rodzice będą mogli wskazać jedną placówkę preferowaną i cztery rezerwowe. Nie liczy się kolejność zgłoszeń, ale m.in. sytuacja rodzinna i zdrowotna.

Naborem w ogóle nie muszą się przejmować rodzice, którzy już posyłają dziecko do miejskiego przedszkola i złożyli oświadczenie, że chcą nadal korzystać z jego usług. Żadnych szans na miejsce nie mają za to dzieci 2,5-letnie, które wcale nie będą przyjmowane, podobnie jak te mieszkające poza Lublinem.

Pozostali rodzice będą mogli składać wnioski, których druki będą dostępne od 10 kwietnia (od godz. 8 rano) na stronie internetowej www.rekrutacja.p.lublin.eu. We wniosku rodzice mogą wskazać pięć przedszkoli, do których chcieliby posłać dziecko. Na pierwszym miejscu trzeba wymienić najbardziej pożądaną placówkę i to do niej należy zanieść wypełniony druk. Ze złożeniem wniosku wcale nie trzeba się spieszyć, bo jest na to czas do 5 maja. Nie obowiązuje tu zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, bo o przyjęciu do przedszkola decydować ma liczba punktów.

• W pierwszej kolejności będą przyznawane punkty „ustawowe”, po 10 za każde z następujących siedmiu kryteriów: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, jego rodzeństwa, jednego z rodziców, obojga rodziców, samotne wychowywanie lub objęcie pieczą zastępczą.

Później będą liczone punkty „miejskie”.

• Jeśli rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się dziennie, ich dziecko dostanie 4 punkty. • Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola dostaną 2 punkty, tyle samo co dzieci rodziców, którzy zadeklarują potrzebę korzystania z placówki przez czas dłuższy niż 8 godzin dziennie. • Jeśli dziecko ma spędzać w placówce więcej niż 5 godzin, ale nie więcej niż 8, dostanie 1 punkt, podobnie jak to, którego rodzeństwo chodzi do pobliskiego przedszkola lub żłobka. • Na 1 punkt mogą też liczyć dzieci, których rodzeństwo miałoby być posłane do tej samej placówki.

Listy dzieci zakwalifikowanych mają być wywieszone 30 maja, zaś na 19 czerwca zapowiadana jest rekrutacja na wolne miejsca tam, gdzie jeszcze zostaną.

Najcięższy bój może się toczyć o małą placówkę przy ul. Onyksowej obok szybko rosnącego blokowiska wzdłuż ul. Jana Pawła II. To jedyne przedszkole w tej okolicy. Nowe, przy Berylowej, ma być gotowe jesienią 2019 r. Ratusz nie wyklucza, że do tego czasu wygospodaruje tu kolejne miejsce dla dzieci. – Zastanawiamy się nad rozwiązaniem – stwierdza Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta. Ale konkretnych decyzji jeszcze brak.

Sytuację w tej części miasta mają ratować w tym roku dwa niepubliczne przedszkola, które będą prowadzić rekrutację na takich samych zasadach, jak placówki miejskie. To „Martynka” przy Radości i „Mini Martynka” przy Dziewanny.

Przedszkola inne niż wszystkie

• System Montessori: Lipowa 12a (100 miejsc), Weteranów 5 (121 miejsc), Motorowa 10 (143 miejsca) • Integracyjne: Balladyny 14 (100 miejsc), Gospodarcza 19 (97 miejsc) • Z oddziałami integracyjnymi: Wolska 5 (120 miejsc), pl. Bychawski 4 (50 miejsc), Wallenroda 4 (125 miejsc), Smyczkowa 2 (151 miejsc) • Specjalne: Młodej Polski 30 (45 miejsc).