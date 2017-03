Prawiedniki: Ciało mężczyzny na polu. Co się stało?

Do zdarzenia doszło ok. godz. 10. Ciało zauważył przechodzcący tamtędy mężczyzna i zaalarmował policję. Zmarły to prawdopodobnie 45-latek. - Według wstępnych ustaleń do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie - wyjaśnia Andrzej Fijołek z lubelskiej policji.

Ciało zostało zabezpieczone. Okoliczności zdarzenia wyjaśni sekcja zwłok.