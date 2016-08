Są pieniądze na projekty transgraniczne z Polski, Białorusi i Ukrainy

Budżet konkursu, który zainauguruje Program Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020, to ponad 81 mln euro. Najwięcej, bo 28,3 mln zostanie przeznaczone na projekty związane z rozwojem transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych. Blisko 24 mln zostaną wydane na dofinansowanie zagadnień związanych z zarządzaniem i bezpieczeństwem na granicach. Pozostałe dwa cele tematyczne to: promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (14,84 mln euro) i wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (14,53 mln euro).

Tzw. koncepcje projektowe będzie można składać do 31 grudnia. Autorzy najlepszych zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru, w którym będą przygotowywane pełne wnioski o dofinansowanie. Maksymalne wsparcie dla jednego projektu może wynieść do 2,5 mln euro.

Budżet kolejnego z planowanych konkursów wynosi 29 mln euro. Nabór wniosków ruszy za dwa lata – 1 października 2018 roku. Dotację będą mogły otrzymać projekty związane z wspólnymi wyzwaniami w obszarze bezpieczeństwa i ochrony oraz promocją kultury lokalnej i zachowania dziedzictwa historycznego.

Drugiemu z tych zagadnień będzie poświęcony uproszczony nabór na tzw. małe projekty, w którym z kolei do rozdania będzie ponad 5 mln euro. Poszczególne dotacje wyniosą w nim od 20 do 60 tys. euro. Wnioski będzie można składać od 1 grudnia 2017 roku.

– Przygraniczne regiony Polski, Białorusi i Ukrainy bardzo liczą na nowe środki, dlatego proces przygotowania konkursów został przyspieszony. Oferujemy wsparcie już na etapie przygotowania projektów i zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na Forum Poszukiwania Partnerów, które odbędzie się 28 września w Lublinie – informuje wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Z programu będą mogli skorzystać mieszkańcy czterech województw Polski Wschodniej oraz sześciu obwodów na Ukrainie i czterech na Białorusi. Szczegółowe informacje o konkursach można znaleźć na stronie www.pl-by-ua.eu.