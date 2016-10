Ścieki w dopływie do rzeki, norma przekroczona 600 razy. Mandat? 300 zł

Wodę z rowu w gminie Końskowola na wniosek Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” pobrał specjalista z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Wyniki badań potwierdziły obawy zgłaszających.

Zanieczyszczenie wody opisano poprzez standardowy wskaźnik o nazwie BZT5 i ChZT. Ten pierwszy w wodzie krystalicznie czystej wynosi 1, w lekko zanieczyszczonej około 8, a oczyszczone ścieki komunalne mają poziom około 10 jednostek. W próbce z rowu, do którego trafiła woda z zakładu Pini Beef, wskaźnik ten wyniósł 590 mg/l, a chemiczne zapotrzebowanie tlenu przekroczyło tysiąc. Wykryto też podwyższone stężenie poziomu fosforu i azotu.

– Na podstawie powyższych wyników badań można stwierdzić, że stężenia w dwóch badanych przez laboratorium WIOŚ próbkach (...) wskazują, że wystąpiło zanieczyszczenie wody w rowie melioracyjnym – czytamy w raporcie Arkadiusza Iwaniuk, z-cy wojewódzkiego inspektora.

Jak doszło do zanieczyszczenia rowu, który wpływa do rzeki Kurówki, a następnie do Wisły? Firma Pini Beef zapewnia, że wylewa do rowu jedynie deszczówkę, czyli wody opadowe z dachów, placów, parkingów i dróg wewnętrznych. Zanieczyszczenia to z kolei wynik intensywnych opadów deszczu na początku sierpnia, z którymi nie poradziła sobie zakładowa.

– Zbyt duże natężenie przepływu wody przez separator mogło doprowadzić do przedostania się zanieczyszczeń do rowu. Jednocześnie doszło do przepełnienia studzienki przy płycie obornikowej i niekontrolowanego wypływu odcieków do kanalizacji burzowej – napisano w raporcie.

Według specjalistów z Lublina, zanieczyszczenie rowu miało charakter jednorazowy. Innego zdania jest Janusz Próchniak, radny gminy Końskowola i jeden z wnioskodawców badania wody.

– To tłumaczenie jest po prostu naiwne, kuriozalne i nielogiczne. 26 sierpnia mieliśmy do czynienia z nagłym wypływem dużej ilości ścieków z zakładu. To nie mogło być spowodowane nawałnicą, która przeszła trzy tygodnie wcześniej – mówi rozczarowany opinią WIOŚ radny. I przypomina, że mieszkańcy gminy już nie raz widzieli, jak do rowu trafiają śmierdzące ścieki.

Tymczasem, zdaniem z-cy szefa lubelskiego WIOŚ Arkadiusza Iwaniuka, przewinienie firmy Pini Beef jest niewielkie. – To było zanieczyszczenie rowu, a nie rzeki czy ujęcia wody. Z naszej perspektywy nie doszło do zatrucia środowiska. Dlatego sądzę, że kara za to przewinienie jest adekwatna do czynu – tłumaczy inspektor. – Ale następnym razem będziemy bardziej surowi – zapowiada.

Dyrektor zakładu został ukarany mandatem w wysokości 300 zł.

– Wysokość tego mandatu jest kompromitująca i śmieszna. To jest policzek wymierzony w mieszkańców naszej gminy, którym leży na sercu dobro środowiska – komentuje radny Próchniak.

– Przyjąłem ten mandat, ale absolutnie nie czuję się winny – mówi tymczasem Artur Osiak, dyrektor Pini Beef. – Jestem wręcz pokrzywdzony karą, która została na mnie nałożona.

Dyrektor Osiak zaprzecza również, by zanieczyszczenia rowu miało się powtarzać i nie było związane z sierpniową nawałnicą. Wypowiedzi tego typu nazywa bzdurami i kamieniami wymierzonymi w dobre imię firmy.