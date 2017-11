Szybciej z Lublina do Warszawy. Są pieniądze na kolejny odcinek S17

Fundusze zostały przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. – Nasz rząd jest zdeterminowany, by nadrobić zapóźnienia w budowie infrastruktury transportowej i technicznej na wschodnich terenach kraju. Są to dobrze wydane pieniądze, ponieważ drogi S17 i S12 stanowią najważniejszą oś transportową Wschodniego Mazowsza i przede wszystkim Lubelszczyzny – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podczas wystąpienia z okazji podpisania umowy.

Dodał, że już podjęto decyzję o objęciu całego odcinka drogi ekspresowej S17 projektem, co oznacza, że powstanie droga nie tylko na linii Warszawa – Lublin, ale zostanie ona przedłużona z Lublina do granicy w Hrebennem. – To nie jest uchylenie, to jest otwarcie drzwi do tego, by szlaki komunikacyjne, które wiodą w kierunku południowego-wschodu nie tylko Polski, ale i Europy, były otwarte – dodał Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski.

Projekt, o którym mówi umowa, dotyczy budowy blisko 60 km drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, łączącej Warszawę z węzłem „Kurów Zachód” oraz 12 km drogi ekspresowej S12 obejmującej dojazd do przeprawy mostowej na Wiśle. Odcinek ten zostanie „dowiązany” do węzła „Kurów Zachód”.

Całkowity koszt inwestycji to prawie 2,3 mld zł, przy czym prawie połowa pochodzi z funduszy unijnych. Projekt jest w trakcie realizacji, a zakończenie budowy przewidywane jest w 2019 r.

Przypomnijmy, że prace drogowe już trwają na budowie odcinka od końca obwodnicy Garwolina, jadąc od Lublina w kierunku Warszawy, do początku obwodnicy Kołbieli. Ten 13 kilometrowy odcinek kosztuje 235,8 mln złotych netto. Na realizację inwestycji Budimex ma czas do 2019 roku.