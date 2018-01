14 listów gończych za 38-latkiem. Wpadł bo wyłudził kredyt i kupił telewizor

Do zatrzymania 38-latka doszło we wtorek na jednej z ulic miasta. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie zatrzymali go w momencie, kiedy odbierał przesyłkę z telewizorem. Jak ustalili funkcjonariusze, na jego zakup w systemie ratalnym wyłudził kredyt w jednym z banków w Lublinie. Do tego celu posłużył się sfałszowanym dokumentem zawierającym dane innej osoby.

Policjanci znaleźli przy nim także telefony komórkowe, kilka kart SIM i sfałszowane dokumenty. Mundurowi zabezpieczyli również 2 tys. zł gotówki.

38-latek nie posiadający stałego miejsca zameldowania trafił do policyjnego aresztu. Jak ustalili policjanci, mężczyzna poszukiwany był aktualnie 14 listami gończymi wydanymi przez kilka prokuratur na terenie kraju za popełnione przestępstwa gospodarcze.

38-latek ma także do odsiadki 2 lata więzienia. Dziś mężczyzna zostanie przekonwojowany do aresztu śledczego.

Za to oszustwo może grozić do 8 lat więzienia.