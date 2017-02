700-lecie Lublina to nie tylko kultura. Spis wydarzeń

Obchody 700-lecia Lublina to nie tylko wydarzenia kulturalne. W ramach cyklu Miasto Nauki odbędzie się ponad setka konferencji, wykładów, seminariów i sesji naukowych. Lublin Przedsiębiorczości to 30 konferencji dotyczących gospodarki miasta. Jest jeszcze Lublin Sportowy w wielkimi wydarzeniami o randze międzynarodowej. Dziś o tym, co będzie się działo w maju

Sport i edukacja

Lubelska Scena Tradycji – Akademia Sztuki Ludowej

Cykl warsztatów sztuki i rękodzieła ludowego skierowany do dzieci i dorosłych połączony z prelekcjami, spotkaniami i wystawami. Warsztaty poprowadzą twórcy ludowi – członkowie STL z Lubelszczyzny i innych regionów Polski.

luty-grudzień. Organizator/ Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Nasz Lublin – nasz dom

Nagrania muzyczne z udziałem przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych oraz uchodźców i migrantów, którzy swoje życie związali z Lublinem. Z materiałów tych powstanie film dokumentalny „Nasz Lublin-nasz dom”. Uzupełnieniem będzie cykl zajęć plastycznych dla dzieci „Dźwięki i kolory świata”.

marzec- grudzień/ Stowarzyszenie Dla Ziemi



Mała Akademia Designu – Rzemiosło między tradycją a współczesnością

Warsztaty rodzinne i warsztaty dla dorosłych w Parku Naukowo-Technologicznym prowadzone ze szczególnym ukierunkowaniem na dbałość o estetykę i zwrócenie uwagi na design (przedmioty użytkowe takie jak meble, sztuka użytkowa itp. wyposażenie wnętrz) i rzemiosło (krawiectwo, stolarstwo). Wspólna, kreatywna zabawa połączona ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności.

kwiecień-grudzień. Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Kreatywni w Fotografii IV

Warsztaty fotograficzne przybliżające tradycyjne i cyfrowe techniki fotograficzne oraz te balansujące na granicy fotografii, street artu i idei „do it yourself” (zrób to sam).

marzec- październik/ Fundacja 5Medium

Master Class 2017

Warsztaty mistrzowskie wybitnych artystów cyrkowych tworzących w estetyce Nowego Cyrku wraz z pokazami etiud opartych na technikach cyrkowych.

luty-grudzień/ Fundacja Sztukmistrze



Migam foto!

Cykl warsztatów dla dzieci słyszących i niesłyszących w wieku przedszkolnym. Poprzez fotografię dzieciom słyszącym przybliżony zostanie świat osób niesłyszących i sposoby ich komunikacji. Efektem warsztatów będzie wystawa prac plastycznych oraz książka „Migany foto album”.

marzec-lipiec i kwiecień-czerwiec/ Fundacja Repatria-Kultura i Sztuka, Przedszkole nr 72, przedszkole w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II



Lubelska Karta Turysty

Pakiet zniżek i wstępów do muzeów, restauracji, obiektów sportowych i kulturalnych, dopasowany do potrzeb każdego turysty. Za pośrednictwem sklepu internetowego Lubelska Karta Turysty trafi do rąk odbiorcy jeszcze przed przyjazdem,

maj/ Biuro Lubelskiej Karty Turysty w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Jezuicka 1/3

Maraton Lubelski

Formuła zawodów to bieg główny na dystansie 42,195 km, ale także wiele dodatkowych wydarzeń w ramach Miasteczka Maratońskiego: biegi dla najmłodszych na dystansach do 1000 m. i symboliczny dystans 421,95 m. w Wielkim Biegu Rodzinnym.

7 maja



Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu – 50 m

Najważniejsza impreza pływacka w Polsce dla ok. 600 zawodników. Okazja do kibicowania najlepszym polskim zawodnikom, medalistom Mistrzostw Świata i Europy, uczestnikom ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro.

18-21 maja, Aqua Lublin

III Międzynarodowy Turniej w Goalball

Zawody dla młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową w wieku do lat 16. Poza czterema zespołami z Polski, w tym Lublina, udział wezmą drużyny z Węgier, Rumunii, Ukrainy, Szwecji i Danii.

26-28 maja, Hala Sportowa przy stadionie lekkoatletycznym Piłsudskiego 22



Lublin Sportival 2017

Festiwal sportów ekstremalnych realizowanych w interakcji z przestrzenią miejską. Na Placu Zamkowym pojawi się ogromny tor, na którym zmagać się będą najlepsi zawodnicy polscy i zagraniczni.

27 maja, Plac Zamkowy

Międzynarodowe Regaty Kajakowe o Puchar Lubelskiego Koziołka

Na Zalewie Zemborzyckim rywalizować będą najmłodsi adepci kajakarstwa z Lublina, Polski oraz Miast Partnerskich Lublina. Zawody zostaną rozegrane w konkurencjach K-1, K-2, C-1, C-2 na dystansach 200, 500, 1000 i 2000 m.

czerwiec, Zalew Zemborzycki



Międzynarodowy Arcymistrzowski Turniej Szachowy im. Unii Lubelskiej

IX edycja turnieju dla zawodników z więcej niż 2700 pkt. w rankingu FIDE.

czerwiec, Trybunał Koronny

Mistrzostwa Polski w Sprinterskim Biegu na Orientację

Zawody w dwóch konkurencjach: sprinterska sztafeta mieszana oraz bieg sprinterski indywidualny.

3-4 czerwca

Letnie Otwarte Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu

Organizowane po raz pierwszy w Lublinie najważniejsze zawody dla czołówki niepełnosprawnych pływaków dla ponad setki sportowców w różnym wieku z dysfunkcją ruchu i wzroku.

16-18 czerwca, Aqua Lublin

VII Puchar Europy Taekwon-do Seniorów i Juniorów

Ok. 700 zawodników z 20 państw Europy, konkurencje indywidualne i drużynowe.

9 -11 czerwca, Hala Globus

Lublin Basket Cup

Międzynarodowy Turniej dla młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat. Do udziału zapraszane są cztery zespoły zagraniczne z Miast Partnerskich Lublina oraz cztery drużyny z Polski.

16-18 czerwca, Hala Globus i Hala Sportowa im. Z. Niedzieli

PROJEKTY BIZNESOWE

Spotkanie sieci „EUniverCities Network”

Międzynarodowe coroczne spotkanie partnerów sieci dotyczące współpracy miast i uczelni. Tematem tegorocznej edycji są „Międzynarodowi studenci i przedsiębiorczość”. Organizator: Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów UM

30 maja-2 czerwca, Centrum Spotkania Kultur

Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest

Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Invest ma na celu wzmocnienie wizerunku Lublina jako atrakcyjnej destynacji inwestycyjnej – miejsca spotkania biznesu Europy Środkowo-Wschodniej. To debaty z udziałem ekspertów polityki międzynarodowej, makroekonomii, biznesu, zarządzania oraz współpracy transgranicznej.

8 czerwca, Lubelskie Centrum Konferencyjne

Ogólnopolskie seminarium sekretarzy

18 debat oraz paneli dyskusyjnych wokół tematów: zarządzanie urzędem, HR i prawo pracy, cyfryzacja i informatyzacja urzędu, edukacja – zmiany w systemie oświaty, rewitalizacja, pozyskiwanie inwestorów. Weźmie w nich udział ok. 300 sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego, pracowników samorządowych oraz biznesu.

6-7 czerwca, Centrum Spotkania Kultur