Andrzej Pruszkowski z PiS odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego sejmiku

Wniosek PSL

Podczas trwającej sesji sejmiku taki wniosek złożył szef klubu radnych PSL Marek Kos. Była to odpowiedź na wcześniejszy wniosek Pruszkowskiego. Chodziło o propozycję odrzucenia protokołu z nadzwyczajnej sesji sejmiku, która odbyła się 20 lutego. Jej tematem była „obrona polskiej samorządności”. Radni PiS na znak protestu nie wzięli wtedy udziału w obradach.

– Uważamy, że ta sesja się nie odbyła. To było partyjne spotkanie za pieniądze podatników – mówił dziś Pruszkowski przekonując, że posiedzenie zostało zwołane niezgodnie z przepisami. Następnie złożył wniosek o nieprzyjmowanie protokołu z lutowych obrad.



Po jego wystąpieniu ogłoszono blisko godzinną przerwę, po której radni PO i PSL zgłosili wniosek o odwołanie polityka Prawa i Sprawiedliwości z funkcji przewodniczącego sejmiku. W efekcie o czas na naradę poprosili członkowie klubu PiS.

– Radny Andrzej Pruszkowski utracił zaufanie radnych, którzy wybrali go na stanowisko. Swoim postępowaniem sprzeciwia się idei samorządu terytorialnego. W swoich wypowiedziach obraża przedstawicieli samorządów i kwestionuje legalność działań sejmiku województwa lubelskiego podejmowanych w obronie polskiej samorządności – uzasadniał swój wniosek radny Kos.



Wniosek złożony przez Pruszkowskiego został odrzucony. Trwa dyskusja poprzedzająca głosowanie nad odwołaniem go z pełnionej funkcji. Głosowanie będzie tajne.

– Apel o to, żebyście się zreflektowali nie przyniesie efektu. Decyzja zapadła i pewnie ją wykonacie – mówił w imieniu radnych PiS wiceprzewodniczący klubu Andrzej Olborski. – Jeśli Andrzej Pruszkowski zostanie odwołany, to nasz klub nie desygnuje żadnego kandydata na stanowisko wiceprzewodniczącego – zapowiedział.

– Podpisałem się pod tym wnioskiem, ale mogę przyznać, że to był błąd. Najważniejsza jest jedność sejmiku w celu dobrej pracy na rzecz województwa. A tu zaczynają się podchody, jak w piaskownicy. Nie chcę, żebyśmy brali przykład z tego, co dzieje się w Warszawie. Pracujemy na innych zasadach, niż Sejm. Z szacunku do nas wszystkich weźcie moje słowa pod uwagę – mówił radny niezależny Riad Haidar, prosząc o pięć minut przerwy „dla refleksji”. Jego wniosek został przyjęty.

- Nie wypowiadałem się jako wiceprzewodniczący sejmiku, tylko jako szef klubu radnych PiS. Mam do tego prawo. Nasze stanowisko dotyczące wspomnianej sesji zostało przyjęte przez klub jednomyślnie – mówił kończąc dyskusję Andrzej Pruszkowski.