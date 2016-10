"Babka lubelska", "Chłopak lubelak". Takie gadżety kupi miasto

Najwięcej, bo prawie 52 tys. zł mają kosztować porcelitowe, czarne kubki (460 ml, 1820 sztuk) oraz zapakowane w kartonowe pudełka filiżanki (1080 szt.). Przetarg na ich produkcję wygrała Fabryka Porcelitu Avant z Niedrzwicy Kościelnej.

Na blisko 32 tys. zł opiewać będzie zlecenie na koszulki. Lubelska firma Imperator ma przygotować dla miasta 1120 czarnych, bawełnianych koszulek męskich z napisem „Chłopak lubelak” i tyle samo damskich z nadrukiem „Babka lubelska”.

Trzecie co do wielkości zamówienie dotyczy 8500 odblaskowych opasek przydatnych rowerzystom oraz 10 300 smyczy na klucze. Ich wykonawcą ma być poznańska firma MK Studio, która zainkasuje za to 20,4 tys. zł.

Niespełna 17 tys. zł warta ma być umowa na produkcję 1900 bawełnianych toreb na zakupy z napisem „Inspiruje mnie niejednoznaczność i nieoczywistość tego miejsca jakim jest Lublin”. Przetarg na ich produkcję wygrała kolska spółka SIM KOŁO, której miasto zleci też produkcję 4000 długopisów z miejskim logo oraz 5300 ozdobionych nim ołówków z błyszczącą końcówką. Za ołówki i długopisy miasto zapłaci 12,4 tys. zł.

Wyprodukowanie i dostawę 3000 ramek na tablice rejestracyjne miasto zleci gdańskiej firmie UNITAL JR za kwotę 6600 zł. Nieco ponad 5,5 tys. zł zapłaty otrzymać ma dostawca toreb na prezenty, firma JNS Studio Reklamy z podlubelskiej Elizówki. Inne torby (za 9,8 tys. zł) oraz 1360 pakowanych pojedynczo ściereczek na okulary (4,2 tys. zł) miasto zamówi we wrocławskiej firmie o nazwie Irina Chicherina Media Consulting Agency.

Wczorajsze rozstrzygnięcie przetargu nie jest jeszcze prawomocne, przegrani mogą się odwoływać. W sumie o zlecenie ubiegały się 24 firmy.