Bazylika Ojców Dominikanów w remoncie. Prace potrwają półtora roku

Koszt projektu „Klasztor w sercu miasta – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie” to ponad 15,6 mln zł. Na prace remontowe i konserwatorskie Dominikanie dostali 13 mln zł dotacji.

Prace w lubelskiej bazylice – w kaplicy Firlejów, rozpoczęły się w pierwszym kwartale b.r. – Później zostały wzmocnione ściany zewnątrz jak i wewnątrz kaplicy Matki Bożej Paryskiej. Wymieniliśmy również dach – opowiada o. Grzegorz Kluz, przeor klasztoru dominikanów w Lublinie.

Projekt obejmuje renowację całej bazyliki z wyłączeniem kaplicy Tyszkiewiczów i prezbiterium, które zostały już odrestaurowane w poprzednich latach. – W tej chwili prowadzona jest konserwacja techniczna w kaplicach: Ossolińskich, Firlejów i Matki Bożej Paryskiej – wylicza przeor. – Prace konstrukcyjne praktycznie są już wykonane. Wewnątrz kościoła do końca roku prowadzone będą prace m.in. przy zszywaniu pęknięć.

W czasie prac na sklepieniu nawy głównej zostały odkryte kamienne żebra. – Będziemy je odtwarzać – zapowiada o. Kluz.

Wymieniona zostanie także posadzka. – Na co dzień nie zwracamy na to uwagi, ale są różne rodzaje płytek. Chcemy je ujednolicić, żeby posadzka wyglądała estetycznie i tworzyła jedną całość – mówi przeor.

Przy okazji zamontowane zostanie ogrzewanie podłogowe z wykorzystaniem pomp ciepła. Konserwacja obejmie siedem ołtarzy, ambon i organów w Kaplicy Matki Bożej Paryskiej, która będzie udostępniana na koncerty. Z naw bocznych bazyliki zostały już ściągnięte obrazy namalowane prawdopodobnie przez Tomasza Dolabellę. – Tych sześć dużych płócien pojechało już do konserwacji – mówi o. Kluz.

Do pracowni konserwatorskiej trafi również obraz nieznanego artysty ukazujący pożar Lublina z 1719 roku. – Turyści odwiedzający bazylikę pierwsze swoje kroki kierują właśnie do tego obrazu. Dlatego zanim zostanie on odwieziony do konserwacji chcemy zrobić jego kopię na siatce i ją zawiesić – zapowiada o. Kluz.

Po zakończeniu prac (czerwiec 2018) bazylika będzie przystosowana do tego aby bez problemów mogły poruszać się po świątyni osoby niepełnosprawne.