Będzie ekspresówka z Lubartowa do Białegostoku! Via Carpatia coraz bliżej

Chodzi o fragmenty szlaku Via Carpatia między Lublinem a Lubartowem, odcinek od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Lubartowa (węzeł Lubartów Północ), odcinek granica województwa podlaskiego – Łosice – granica województwa lubelskiego oraz Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz wraz z odcinkiem DK nr 65 Sochonie – Dobrzyniewo.

– Via Carpatia to szlak pobudzający gospodarkę Europy Wschodniej, od Bałtyku po Morze Egejskie. Naszym celem jest wpisanie całego przebiegu tej trasy do sieci bazowej TEN-T i uzyskanie wsparcia finansowego dla wszystkich, którzy będą realizowali tę inwestycję – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Zatwierdzenie Programów inwestycji oznacza, że zapewnione zostaje finansowanie prowadzenia prac przygotowawczych dla tych odcinków S-19. Zostanie opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowych, wykonanie badań i opracowań geologicznych, opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargów w systemie Projektuj i Buduj i wykonanie archeologicznych badań sondażowych.

Via Carpatia w Polsce

Przyspieszenie realizacji drogi ekspresowej S19 w Polsce to jeden z priorytetów resortu. Ukończono już pierwsze odcinki S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem, kolejne dwa odcinki będą oddawane w tym roku. Trwają postępowania przetargowe na realizację całego pozostałego odcinka pomiędzy Lublinem a Rzeszowem, tak by do 2021 ten ciąg został ukończony.

Via Carpatia na terenie Polski przebiega szlakiem S61 na odcinku granica państwa – Augustów – Ełk, S16 na odcinku Ełk – Knyszyn oraz S19 Knyszyn – Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze - S12 (Lublin Rudnik) ... S12 (Lublin Sławinek) - Nisko - A4 (Rzeszów Wschód) ... A4 (Rzeszów Zachód) - Barwinek - granica państwa.

Via Carpatia w Europie

Via Carpatia to umowna nazwa korytarza transportowego łączącego w pierwotnej koncepcji kraje bałtyckie z krajami południowej Europy. Przebiega przez: Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię aż do Grecji. Potencjał szlaku via Carpatia może być wykorzystany w wielu relacjach transportowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz UE, również w relacji z Bałkanami.

Przewidziana jest budowa odgałęzień szlaku w kierunku na Ukrainę i Białoruś, a także otwarcie na bałtyckie porty Trójmiasta.