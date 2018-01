Ceny owoców i warzyw na Elizówce. Co podrożało, a co potaniało?

We wtorek na Lubelskim Rynku Hurtowym kapusta pekińska kosztowała 2 zł za kilogram. To średnio o 10 groszy więcej niż podczas ostatniego notowania, czyli w piątek. O 20 groszy podrożała też importowana czerwona papryka. Wczoraj kosztowała 9 zł/kg. Więcej, średnio o 45 groszy, trzeba było zapłacić też za pomidory z importu. We wtorek cena za kilogram wahała się między 6,50 zł a 7 zł. Z kolei za cytryny trzeba było zapłacić wczoraj w zależności od stoiska od 4,70 zł do 5,20 zł/kg (więcej o 10 gr.).

Wczoraj tańsze, średnio o 88 groszy, były zaś gruszki Lukasówki (cena od 3 zł do 4,50/kg). Pietruszka potaniała zaś średnio o 30 groszy (3,40-3,60 zł/kg).

Przykładowe ceny owoców i warzyw na LRH w Elizówce z 16 stycznia

• cebula – 0,80-0,90 zł/kg (bez zmian)

• kalafior – 4,0-4,50 zł/szt. (taniej)

• marchew – 1,0-1,20 zł/kg (drożej)

• ogórek kiszony – 5 zł/kg (bez zmian)

• sałata – 2,0-2,40 zł/szt. (bez zmian)

• ziemniaki – 0,60 zł/kg (bez zmian)