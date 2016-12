Choinki w Lublinie: Jakie ceny za świerki i jodły. Pielęgnacja choinek

Mimo że do świąt jeszcze prawie dwa tygodnie to w niektórych miejscach Lublina już można kupić choinkę. Jakie drzewka są popularne? Jakie są ceny choinek w Lublinie?

– Stoimy od 7 grudnia. To jakiś dzień, dwa później niż w poprzednim roku. I nawet z powodu takiego małego opóźnienia stali klienci już się zastanawiali dlaczego nas nie ma – mówi pani Jowita, sprzedająca drzewka przy hipermarkecie Auchan na lubelskim Czechowie.

Osoby, które kupują choinki tak wcześnie, często szukają drzewek w donicach licząc, że bez problemu dotrwają do świąt, a nawet jeszcze dłużej. – Pytają o jodły i bardzo chcą, żeby się później na działce przyjęły. Ale to niemożliwe, bo jodły mają taki system korzeniowy, który trzeba mocno okroić zanim się go wpakuje do donicy. Lepiej przyjmują się świerki w donicach – mówi pani Jowita.

Zdecydowanie większą szansę na przyjęcie się po przesadzeniu mają drzewka, które od początku rosną w doniczce. Większość sprzedawanych drzewek do doniczki trafia jednak dopiero po wykopaniu z ziemi.

Wciąż najczęściej kupowane są drzewka cięte. – Bardzo popularne są świerki pospolite, bo ludzie wracają do tradycji. My sprzedajemy świerki pospolite formowane, które są bardzo gęste i bardzo równe. Ludzie też pytają o świerka srebrnego, który z kolei najbardziej pachnie – mówi sprzedawczyni.

Wśród drzewek ciętych najbardziej trwałym jest jodła. Jeśli jednak solidnie się drzewkiem opiekujemy, to każde ma szansę przetrwać wiele dni. Co trzeba koniecznie zrobić? Zanim wstawimy w stojak, podciąć pień, żeby odsłonić świeże słoje. – Drzewo musi też cały czas stać w wodzie. Bez względu na to, czy to świerk czy jodła – poleca pani Jowita.

Na razie świąteczne drzewka są sprzedawane głównie pod supermarketami. Jednak już za kilka dni będzie można je kupić także na targowiskach.

Ceny choinek - zobacz w galerii.