Chrześcijański Sylwester w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym

Noc Chwały gromadzi co roku setki rodzin. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem arcybiskupa Stanisława Budzika

– To wyjątkowy czas, w którym z całymi rodzinami chcemy pożegnać stary rok i powitać nowy – mówi Paweł Skrzek, przedstawiciel organizatorów. – To właśnie w Lublinie w Noc Chwały gromadzą się corocznie setki rodzin z Polski i zagranicy, dla których sylwester to coś więcej niż zabawa przy lampce szampana.

W programie wydarzenia znalazły się: uroczysta msza święta, wykład, czas uwielbienia, uroczysty posiłek, tańce i toast.

– Przygotowujemy również atrakcyjne zajęcia dla dzieci, które mogą sylwestrową noc spędzić razem z rodzicami – dodaje Skrzek.

Na tegoroczne wydarzenie w Lublinie zostali zaproszeni goście, wśród nich są m.in. ks. dr Sławomir Płusa, ogólnopolski koordynator Odnowy w Duchu Świętym, ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC, profesor KUL, konsultor Rady ds. Ekumenizmu Episkopatu Polski i dr Anna Saj, lider ICPE Misja Polska, koordynator Międzynarodowego Zespołu Posługi Polskojęzycznych Oddziałów Magnificatu, członek międzynarodowego zespołu doradczego CST Magnificatu.

Noc Chwały rozpocznie się o godz. 18. Szczegóły dotyczące zapisów i kosztów uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.noc.chwaly.pl.