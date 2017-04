Co się dzieje na placu Litewskim? Zamknęli przejście, rozwijają trawę

Tablice nakazują tu iść naokoło, czyli przez trzy przejścia, ale większość ludzi ignoruje znaki i chodzi jezdnią. Zamiast asfaltu ułożona ma być ta sama nawierzchnia, co na placu. Przejście ma być otwarte najpóźniej w sobotę.

O krok od wyroku

Jeszcze w tym tygodniu może zapaść kluczowa decyzja w sprawie Baobabu, który mimo złej kondycji wypuszcza liście. Los topoli jest w rękach wojewódzkiego konserwatora zabytków, który rozpatruje wniosek Urzędu Miasta o pozwolenie na wycinkę. Do wniosku dołączono ekspertyzy mówiące, że drzewo zamiera i może się przewrócić. – Przed decyzją zaproszę na rozmowę wszystkich, którzy przygotowali ekspertyzy – stwierdza Dariusz Kopciowski, wojewódzki konserwator zabytków.

Już rozwijają trawę

Zaczęło się układanie trawy na zieleńcach przebudowywanego pl. Litewskiego. Murawa w rolkach była rozwijana wczoraj u podnóża pomnika Unii Lubelskiej. Podobne zieleńce będą urządzane w niższej, parkowej części placu. W pobliżu budynku Wydziału Politologii w murawie mają być „wycięte” miejsca na betonowe meble służące do siedzenia i leżenia. Widać już również urządzenia do zabawy dla dzieci, jak też drewnianą nawierzchnię placu do organizacji imprez kulturalnych. (drs)