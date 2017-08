Dla kogo Nagroda Gospodarcza Prezydenta Lublina?

Do 4 września przedłużony został termin zgłaszania kandydatów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin. – Bez zmian pozostają kategorie konkursowe: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Lokomotywy Gospodarcze Miasta oraz Małe Firmy – informuje Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta miasta. To już dziesiąta edycja konkursu.