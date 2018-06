Ekspresówka z Lublina do Rzeszowa coraz bliżej. Podpisali umowy na kolejny odcinek S19

Pierwszy odcinek Lasy Janowskie – Zdziary ma długość ok. 9,3 km. Zrealizuje go konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za 236,3 mln zł.

Odcinek Zdziary – Rudnik nad Sanem (długość ok. 9 km) zaprojektuje i zbuduje firma Mosty Łódź za 286,9 mln zł, natomiast odcinek Rudnik nad Sanem – Nisko Południe (długość ok. 6 km) zrealizuje konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za 196,3 mln zł.

Wszystkie odcinki będą realizowane w czasie 34 miesięcy (nie wliczając okresów zimowych podczas realizacji robót od 15 grudnia do 15 marca) i objęte zostaną gwarancją przez 10 lat.

S19 Lasy Janowskie – Nisko Południe powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu. Kierowcy skorzystają z nowej trasy w 2021 roku.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km. Równolegle prace nad realizacją S19 prowadzone są także na terenie woj. lubelskiego. Od północy, czyli od granicy woj. mazowieckiego i lubelskiego do węzła Lubartów Północ trwa w tej chwili opracowywanie koncepcji programowej. Podobnie jest w przypadku odcinka od węzła Lubartów Północ do Lublina.

Natomiast na południu – od Lublina do Kraśnika i od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie (granica woj. lubelskiego i podkarpackiego) podpisano już umowy z wykonawcami (zaprojektuj i zbuduj).