Europoseł: KUL usunął krzyż i orła ze swojego logo. Uczelnia: Nie mylmy godła z logiem

Chodzi o opublikowany na łamach katolickiego tygodnika „Niedziela” felieton Piotrowskiego pod tytułem „Nie wszystko na sprzedaż”.

– Z ogromną przykrością i niedowierzaniem przyjąłem informację, że podobno Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II usuwa ze swego logo krzyż oraz tradycyjne zawołanie „Deo et Patriae” (Bogu i Ojczyźnie), a także polskiego Orła w koronie. Trzydzieści dwa lata temu, jako student, z dumą przypiąłem znaczek z takimi właśnie emblematami do swetra. Miałem go także, gdy prowadziłem zajęcia jako wykładowca KUL – napisał eurodeputowany, który z racji pełnienia mandatu korzysta z bezpłatnego urlopu na uczelni.

W niektórych mediach pojawiły się oparte na sugestiach Piotrowskiego informacje, jakoby KUL faktycznie pozbył się tych symboli. Uczelnia wydała w tej sprawie oficjalny komunikat. Wskazuje w nim przede wszystkim, że doszło tu do pomylenia godła z logiem. – Znaki te służą różnym celom i są używane w odmiennych sytuacjach. Nie należy ich mylić – wyjaśnia Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy uniwersytetu.

– Godło nie powinno być stosowane w sytuacjach, które mogą narazić na zarzut wykorzystania niegodnego lub nielicującego z jego dostojnym charakterem. Logo KUL natomiast jest znakiem graficznym przeznaczonym do codziennej identyfikacji wizualnej uniwersytetu (plakaty, media społecznościowe, gadżety promocyjne, itp.). Logo jest oparte na skrócie nazwy uczelni – KUL, który jest powszechnie znanym określeniem uniwersytetu. Odwołując się do tych samych wartości co godło, pozwala na skuteczną komunikację, a katolicki charakter wskazany jest już w nazwie uniwersytetu. W komunikacji informacyjnej i promocyjnej używanie logo jest dziś powszechną praktyką – czytamy dalej.

Rzeczniczka dodaje także, że w związku z przypadającym w przyszłym roku stuleciem powstania uczelni opracowany został także specjalny znak, którym oznaczane będą wydarzenia jubileuszowe. Jego autorem jest prof. Leszek Mądzik, założyciel Sceny Plastycznej KUL.