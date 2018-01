FIRST Lego League w Lublinie. Uczniowie zbudowali i zaprogramowali roboty

Roboty pojawiły się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, a z nimi uczniowie szkół podstawowych razem z nauczycielami. Kilkanaście drużyn z całego regionu rywalizowało dziś w pierwszym we wschodniej Polsce turnieju robotyki – FIRST Lego League. Tematem zawodów była woda.

– Jestem dziś bardzo szczęśliwy. Wszystko zaczyna się od marzeń, ponieważ jak zaczynaliśmy to moim marzeniem było to, aby zorganizować turniej. To końca nie wierzyłem, że to się uda. A się udało – cieszy się Andrzej Maj, starosta kraśnicki, wspierający organizację lubelskich zawodów. W Kraśniku bowiem pomysł związany z promowaniem robotyki wśród młodych ludzi się narodził. W tym mieście powstała grupa Spice Gears Team 5883 – pierwszy polski zespół FIRST Robotics Competition.

Na dzisiejszy turniej FIRST Lego League w Lublinie zarejestrowało się 12 drużyn z 12 miejscowości w województwie lubelskim m.in. z Kraśnika, Włodawy, Konopnicy i Hrubieszowa.

– Te drużyny są oceniane w czterech różnych kategoriach – mówi Marcin Giza, prezes Wschodniego Klastera Innowacji, współorganizator zawodów. – Przez ostatnie kilka miesięcy każda z drużyn musiała zaprojektować, zbudować i zaprogramować robota. A to wcale łatwe nie było.

Ocenie podlegała nie tylko praca robota i jego konstrukcja, ale też prezentacja przygotowanego przez poszczególne drużyny projektu i praca zespołowa.

– Części do robota otrzymaliśmy pod koniec września, a za jego konstruowanie zabraliśmy się około połowy października – opowiada Gabriel, który należy do drużyny złożonej z uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie. W hrubieszowskiej drużynie znaleźli się uczniowie klas od IV szkoły podstawowej do II gimnazjum. Wśród chłopców była też jedna dziewczyna.

– Najtrudniejsze było zbudowanie robota i programowanie – mówi Paweł, który także należy do drużyny z Hrubieszowa. – Wszystko trzeba było dokładnie wymierzyć i wprowadzić dane.

Z turnieju są zadowoleni. – Dobrze poszło nam w teamwork (praca zespołowa-red.) i przy prezentacji – mówią zgodnie uczniowie z Hrubieszowa.

– Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że poprzez zabawę, poprzez uśmiech na twarzy, który widać u tych dzieciaków i młodzieży oni uczą się współpracować w zespole. Uczą się języka angielskiego. Odkrywają talenty, o których nawet nie wiedzieli – podkreśla europoseł Krzysztof Hetman, przy wsparciu którego udało się zorganizować turniej. Zdaniem europosła to od takiej właśnie zabawy się rozpoczyna. – A kończy na tworzeniu smartfonów i autonomicznych samochodów. Musimy wypełniać tę lukę, którą wyrażanie widać w nauczaniu robotyki i mechatroniki.

– Od samego rana kibicuję uczniom bo wiem, że to oni będą tworzyć gospodarkę i kreować przyszłość naszego kraju – dodaje Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego, współorganizator turnieju.

Mistrzami turnieju FIRST Lego League w Lublinie została drużyna "Kosmicznych bobrów" z Karczmisk. Uczniowie z Karczmisk pojadą na półfinały FIRST Lego League Europy Środkowo-Wschodniej do Łodzi.