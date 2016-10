Garaż na Tatarach wypełniony kradzionym sprzętem budowlanym

22-letni mieszkaniec Lublina na przełomie września i października dokonał 7 kradzieży z włamaniem do kontenerów budowlanych. Przestępstw tych dokonywał głównie na ul. Rapackiego i ul. Spółdzielczości Pracy w Lublinie.

Policjanci zatrzymali mężczyznę w jednym z garaży na os. Tatary w Lublinie, gdzie ujawnili skradziony sprzęt budowlany. Wartość odzyskanego mienia przez funkcjonariuszy to ok. 60 tys. zł. Ponadto w momencie zatrzymania 22-latek posiadał przy sobie marihuanę.

W tym samym garażu policjanci zatrzymali także dwóch mężczyzn wieku 45 i 53 lat, którzy odpowiedzą za paserstwo. U jednego z nich mundurowi ujawnili również sprzęt budowlany, którego pochodzenia mężczyzna nie był w stanie określić.

Odzyskane elektronarzędzia czekają na właściciela w Komisariacie V Policji przy ul. Koncertowej 4a. Policjanci apelują do osób, które w tym okresie padły ofiarą przestępstwa i straciły sprzęt budowlany, a tego faktu nie zgłosiły na policję, aby zgłosiły się na komisariat w celu rozpoznania swojego sprzętu.

22-latek w przeszłości wielokrotnie był notowany, będzie odpowiadał w warunkach recydywy. W niedzielę został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie gdzie usłyszał zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury i młody mieszkaniec Lublina spędzi najbliższe 3 miesiące w tymczasowym areszcie. Jego starsi znajomi za przestępstwo paserstwa odpowiedzą przed sądem. Grozi im za to do 5 lat pozbawienia wolności.