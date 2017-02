Jak dojechać na lotnisko Lublin? „Jestem rozczarowany”. List Czytelnika

Tak wspaniale jest opisane na stronie Portu Lotniczego Lublin, jak łatwo można tam dojechać. Fakt, można dojechać na kilka sposobów: autobusem MPK, pociągiem, taksówką oraz busami, które jeszcze do 1 lutego jeździły spod pl. Zamkowego.

Na przykładzie mojego lotu chciałbym zademonstrować jak niezbyt przemyślane są to połączenia. Wylot mam 28 lutego z lotniska Lublin do Doncaster/Sheffield. Wylot planowany jest o godz. 18:20. Zgodnie z informacją na bilecie uprasza się pasażerów, aby stawili się do odprawy minimum 1 godzinę wcześniej, czyli o 17:20.

Busy. Od 1 lutego nie kursują już z Lublina. (Garden Express/Service).

MPK. Linia 5 – spod Bramy Krakowskiej odjeżdża o 15:30 lub 16:52. Na lotnisku bylibyśmy wedle rozkładu o godz. 16:10 lub 17:20. Z tym, że linie mogłyby odmówić przyjęcia bagażu, gdyż zamykają bramki bagażowe właśnie godzinę przed planowanym wylotem czyli o 17:20. Jak wiadomo Lublin ostatnio jest bardzo zakorkowanym miastem, więc korki i spóźnienie byłoby na pewno. Gdy jednak przyjechałbym na lotnisko o 16:10, to oczekiwanie na lot trwałoby około dwóch godzin. Dwie godziny na lotnisku, na którym nawet nie ma gdzie usiąść, bo miejsc siedzących jest około 50, a osób na pokład samolotu wchodzi maksymalna ilość, czyli około 180. Czyli trzeba będzie stać dwie godziny.

PKP. Wyjazd pociągu ze stacji Lublin Główny jest o 15:20. Na lotnisku jest o 15:35. Kolejna opcja 2,5 godziny czekania i prawdopodobnie stania w terminalu.

TAXI. Na stronie lotniska jest oferowana firma Taxi Damel. Według informacji przejazd kosztuje 1,80 zł za 1 km. W przypadku mojego obecnego miejsca zamieszkania do Portu Lotniczego Lublin jest 20 km. Prosta matematyka 1,80 x 20 – 36 zł. Zadzwoniłem do firmy Damel i zapytałem o cenę. Pani odpowiedziała, że 65zł. Gdy zapytałem dlaczego, stwierdziła, że kalkulator na stronie nie uwzględnia ceny kilometra poza Lublinem. Czyli jakby nie patrzeć jest to wprowadzanie klienta w błąd. Jak już tak bardzo chcą promować firmę, to powinni zrobić stałą opłatę z Lublina do portu lotniczego - byłoby łatwiej i ludzie pewną informację mieliby na stronie. Niestety i tak jest to jedyna rozsądna opcja, aby nie marnować czasu na lotnisku, na którą będę musiał się zdecydować.

Jestem rozczarowany. Lublin jest tak pięknym miastem, a tak wygląda taka podstawowa rzecz jak połączenie z lotniskiem w XXI wieku. W żadnym innym mieście w Polsce nie spotkałem się z takim logistycznym problemem.