Jak Lublin został miastem. 700 lat temu król Władysław Łokietek wydał akt lokacyjny

We wtorek mija 700 lat od nadania Lublinowi prawa miejskiego magdeburskiego. 15 sierpnia 1317 r. król Władysław Łokietek wydał akt lokacyjny, który potwierdzał miejskość Lublina. Wyjmował go spod jurysdykcji „wojewodów, kasztelanów i jakichkolwiek sędziów”, zaś mieszkańcy od tej pory podlegali sądownictwu wójta, od którego wyroków mogli się odwoływać do dworu królewskiego.