Kantata "Zakochani w Lublinie" na 700-lecie miasta. "Ten koncert przejdzie do historii"

– Myślę, że ten koncert przejdzie do historii – mówi Ewa Tutka, producentka koncertu "Zakochani w Lublinie", który we wtorek o godz. 20 będzie można usłyszeć na placu Zamkowym w Lublinie. W poniedziałek odbyła się próba przed tym wydarzeniem. Wtorek to najważniejszy dzień świętowania 700. urodzin Lublina. Co się jeszcze wydarzy? Sprawdź dokładny program.