Jeziora i kąpieliska w woj. lubelskim. Gdzie można się kąpać? [lista przebadanych miejsc]

W Lubelskiem można korzystać z kąpielisk w Okunince i Nieliszu oraz 43 miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Woda we wszystkich miejscach zbadanych przez sanepid jest czysta, ale jest problem z ratownikami.

– W tym momencie we wszystkich zweryfikowanych przez nas miejscach woda nadaje się do kąpieli. Sytuacja jest porównywalna do ubiegłego roku – nie mamy na razie drastycznych sytuacji jeśli chodzi o wskaźniki mikrobiologiczne – mówi Jolanta Dobrzańska, kierownik Oddziału Higieny Komunalnej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. – Stan wody weryfikujemy co tydzień. Najlepiej śledzić na bieżąco serwis kąpieliskowy na naszej stronie internetowej wsselublin.pis.gov.pl. Można tam też znaleźć informacje o nowych miejscach do kąpieli, jeśli się takie w ogóle pojawią. Jest problem z ratownikami, więc część ośrodków nie decyduje się na otwarcie.

– Problem z brakiem ratowników jest od dawna. Samorządy dbają, żeby zarządzanych przez gminy kąpieliskach było bezpiecznie. Gorzej jest z prywatnymi ośrodkami – mówi Piotr Kubić z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.