J. Mucha oficjalną kandydatką na szefa lubelskiej PO

Wiadomo, że o przywództwo w lokalnej Platformie będzie ubiegać się troje kandydatów. W czwartek zgłoszenia dokonał wicemarszałek województwa Krzysztof Grabczuk. W sobotę ma to zrobić prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

– Cieszy mnie to, że jestem w bardzo dobrym towarzystwie. Jestem przekonana, że ten wyścig będzie odbywał się w duchu uczciwej, sportowej rywalizacji. Mogę zdradzić, że wzajemnie podpisaliśmy się pod swoimi listami poparcia – mówi posłanka Mucha. – Działam w Platformie od 2003 roku i lubelskie struktury znam na wylot. Zawsze byłam postrzegana jako osoba, która nie angażuje się w walki frakcyjne – podkreśla parlamentarzystka dodając, że właśnie to uważa za swój atut w nadchodzących wewnątrzpartyjnych wyborach.



Czas na zgłaszanie kandydatów na szefa PO w regionie i poszczególnych powiatach mija w sobotę o godz. 20. Wewnątrzpartyjne wybory odbędą się 2 grudnia. Głosować będzie mógł każdy członek ugrupowania, który najpóźniej do końca przyszłego tygodnia opłaci składki członkowskie. Według szacunków w całym województwie uprawnionych do głosowania może być ok. tysiąc osób.