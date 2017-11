Troje kandydatów na szefa lubelskiej PO. Politolog: Decyzja K. Żuka jest zaskakująca

– Sam podpisałem się na listach poparcia zarówno Joanny Muchy, jak i Krzysztofa Żuka. Tak jak w sporcie po skończonej walce zaczyna się okres przygotowań, tak myślę, że i my po tej rywalizacji będziemy współpracować. Nie wyobrażam sobie tego inaczej. To, że Platforma ma silnych i dobrych ludzi, którzy chcą ubiegać się o stanowisko przewodniczącego pokazuje, że mamy potencjał – tłumaczy Grabczuk.

O kandydaturze Żuka w kuluarach mówiło się od dłuższego czasu. Partyjni działacze w nieoficjalnych rozmowach przyznawali jednak, że może być trudno namówić go do startu. Takie obawy wydawały się słuszne biorąc pod uwagę fakt, że trzy lata temu zrezygnował on z funkcji wiceprzewodniczącego regionu, tłumacząc to chęcią skupienia się na sprawach miasta.

O reelekcję nie będzie ubiegał się obecny szef partyjnych struktur w regionie Włodzimierz Karpiński. Z decyzją w tej sprawie długo zwlekał, a ostatecznie w środę wieczorem to on zgłosił kandydaturę Krzysztofa Żuka.

Odpowiedzi na pytanie o start w wyborach unikał także wymieniany wśród potencjalnych kandydatów poseł Wojciech Wilk. – Nie będę kandydował, bo popieram prezydenta Krzysztofa Żuka. Uważam, że będzie to najlepszy przewodniczący Platformy w regionie – mówi nam teraz parlamentarzysta.

Nieoficjalnie mówiono także o byłym szefie lubelskich struktur, pośle Stanisławie Żmijanie. – Nie zamierzałem i nie zamierzam kandydować. W wyborach będę wspierał Krzysztofa Grabczuka – mówi nam poseł z Międzyrzeca Podlaskiego.

Wewnętrzne wybory szefów PO w regionie i poszczególnych powiatach odbędą się 2 grudnia. Głosować będzie mógł każdy członek ugrupowania, który najpóźniej do końca przyszłego tygodnia opłaci składki członkowskie. Według szacunków w całym województwie uprawnionych do głosowania może być ok. 1000 osób.

Prof. Andrzej Podraza, politolog z KUL

Decyzja Krzysztofa Żuka jest zaskakująca. Bycie prezydentem dużego miasta jest wymagającą pracą i łączenie tych dwóch funkcji może okazać się trudne. Ale zapewne jest to element wewnętrznej walki pomiędzy różnymi opcjami w lubelskiej Platformie. Wydaje mi się jednak, że to nie jest dobre rozwiązanie z punktu widzenia interesów miasta. Wiadomo, że prezydent Żuk jest związany z PO, ale powinien dążyć do tego, aby mieć poparcie osób spoza partii. Jeżeli byłby tak mocno z nią kojarzony, mogłoby to być w dużej mierze utrudnione.