Dziś ulicami miasta przejdzie korowód poprzedzający studenckie imprezy na terenach zielonych Politechniki Lubelskiej. Koncerty potrwają do soboty

O godz. 18 na pl. Łokietka pod ratuszem przedstawiciele samorządów PL, KUL, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji odbiorą symboliczne klucze do miasta. Następnie studenci przejdą deptakiem do skrzyżowania Krakowskiego Przedmieścia i ul. Kołłątaja, gdzie dołączą do nich zabytkowe samochody i ciężarówka ze sprzętem grającym.

Na platformie nie będą mogli przebywać uczestnicy pochodu. Takie były zalecenia policji po wypadku, do którego doszło w ubiegłym roku, gdy na ul. Sowińskiego z naczepy wypadła studentka. Ranna dziewczyna trafiła do szpitala, jak się okazało, miała w organizmie ponad promil alkoholu. Przy tej okazji organizatorzy przypominają, że osoby biorące udział w korowodzie obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów wyskokowych.

Kolumna przejdzie • Krakowskim Przedmieściem •Al. Racławickimi • Sowińskiego • Głęboką •Nadbystrzycką i Wapienną. Studenci będą zajmować jeden pas wymienionych ulic, dlatego kierowcy w godzinach 18–19.30 powinni liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Organizowane przez samorządy czterech uczelni koncerty na terenach zielonych Politechniki Lubelskiej potrwają do soboty. W trakcie czterodniowej imprezy na scenie wystąpią m.in.: O.S.T.R., Luxtorpeda, Enej, Happysad, Organek, Coma i Agnieszka Chylińska. Pełny program prezentujemy poniżej.

Lubelskie Dni Kultury Studenckiej - Juwenalia 2017, pełny program, godziny koncertów

ŚRODA 10 MAJA: Vavamuffin (19.30), Grubson (20.50), Miuosh (22.20), O.S.T.R. (23.30)

CZWARTEK 11 MAJA: Chonabibe (18), Luxtorpeda (18.50), Enej (20.40), Happysad (22.30).

PIĄTEK 12 MAJA: Kękę (18), East West Rockers (19.20), Organek (20.45), Coma (22.30).

SOBOTA 13 MAJA: Manchester (19), Patrycja Markowska (20.40), Agnieszka Chylińska (22.30).