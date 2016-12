„Każdy piękny od poczęcia”. Kontrowersje wokół konkursu dla uczniów

Organizatorem konkursu dla uczniów szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego jest Stowarzyszenie Realitas.pl.

– Celem konkursu jest skierowanie do dzieci i młodzieży szkół województwa lubelskiego przesłania o godności i wartości życia każdego człowieka, kształtowanie postawy szacunku do każdej osoby, w szczególności do osób słabszych i niepełnosprawnych, ale także inspirowanie do twórczego działania i zdrowej rywalizacji – czytamy na stronie internetowej lubelskiego kuratorium.

W regulaminie konkursu można znaleźć jednak informacje o tym, że jego celem jest ukazanie wartości życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, a prace konkursowe (plastyczne, multimedialne, literackie lub pomysł na szkolną akcję) powinny uwzględniać relacje rodzinne, wartość życia rodzinnego, godność każdego człowieka, wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci lub postawę świętych w obronie każdego życia (np. nauczanie św. Jana Pawła II, św. Matki Teresy z Kalkuty).

– Dyrektorów szkół prosimy o rozpropagowanie konkursu wśród nauczycieli i zachęcenie uczniów do udziału. Nie bądźmy bierni i odpowiedzmy na wezwania św. Jana Pawła II zawarte w encyklice „Evangelium vitae”, aby głosić ewangelię życia, służyć jej i ją wysławiać – pisze w liście przewodnim Aleksandra Belicka, prezes Stowarzyszenia Realitas.pl.

Informacje o konkursie zbulwersowała członków Fundacji Wolność od Religii. – Jesteśmy oburzeni wprowadzeniem takiego konkursu do szkół – nie kryje Dorota Wójcik, prezeska zarządu Fundacji. – Konstytucja gwarantuje nam, że miejsca publiczne są przestrzenią bezpieczną dla wszystkich bez względu na wyznawany światopogląd. Zwłaszcza szkoła publiczna powinna być taką strefą neutralną. Cele konkursu Realitas.pl są natomiast jawną indoktrynacją. Jako Fundacja działająca na rzecz świeckiego charakteru organizacji publicznych sprzeciwiamy się takim działaniom, które znacznie nasiliły się zresztą przy przejęciu steru władzy przez nową grupę rządzącą.

Nic złego w konkursie nie widzi natomiast dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie, która – jak czytamy w regulaminie – jest jego współorganizatorem. Mariusz Lisek twierdzi jednak, że współorganizatorem konkursu nie jest, a został jedynie poproszony przez kuratorium o możliwość zostawiania w szkole konkursowych prac.

– Inne szkoły też miały być w to zaangażowane. Ja na ten temat nie wiele jeszcze wiem – przyznaje dyrektor Lisek i pyta jednocześnie: – Ale czy w tym konkursie jest coś złego? Skoro kuratorium nie widzi w nim nic negatywnego, to ja tym bardziej. Być może gdyby organizowała go jakaś organizacja pro life zastanowiłbym się nad przyłączeniem do takiego przedsięwzięcia, żeby nie wprowadzać do szkoły konfliktowej sytuacji. To jednak „delikatny” konkurs. Zresztą preambuła do prawa oświatowego zawiera w sobie wartości chrześcijańskie. Na tych wartościach oparty jest cały nasz świat. Mamy konstytucyjne prawo do uzewnętrzniania naszej wiary.

Na stronie organizatora konkursu, Stowarzyszenia Realitas.pl czytamy: Są wśród nas działacze pro-life, entuzjaści rodziny i uczone głowy humanistów z tytułami naukowymi.

– Strona internetowa jest mocno nieaktualna – twierdzi Aleksandra Belicka, prezes Stowarzyszenia Realitas.pl, unikając odpowiedzi na pytanie o to, czy stowarzyszenie jest organizacją pro life i dodaje: – Nas konkurs nie narusza świeckiego charakteru szkoły. Temat jest bardzo szeroki i daje każdemu dziecku możliwość wypowiedzenia się w obszarze jego uczuć dotyczących życia każdego człowieka.