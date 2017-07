KOD, Razem i Nowoczesna będą pikietować pod biurami PiS

Uczestnicy manifestacji będą protestować przeciwko przyjętym przez Sejm ustawom o Krajowej Radzie Sądowniczej i ustroju sądów powszechnych oraz złożonemu projektowi ustawy o Sądzie Najwyższym.

- Nikomu w Polsce dziś nie może być obojętne, że wszystkie polskie sądy będą podporządkowane jednemu człowiekowi i posłuszne wobec rządu. To oznacza koniec niezawisłości sądów i trójpodziału władzy w Polsce. W każdej sprawie, w której stroną konfliktu będzie rząd, członek rządzącej partii, jego znajomy czy ktoś z jego rodziny, Polacy nie będą mieli szans na sprawiedliwy proces. To dotyczy każdego z nas. Dlatego wzywamy wszystkich lublinian do udziału w dzisiejszej demonstracji oraz w wielkiej akcji protestacyjnej w najbliższą niedzielę w Warszawie – mówi Adam Kalbarczyk z lubelskiego Komitetu Obrony Demokracji.

W demonstracji będą uczestniczyć także zwolennicy partii Razem. - Jesteśmy oburzeni projektem ustawy złożonym przez partię rządzącą – jest to faktyczna likwidacja Sądu Najwyższego, poprzez usunięcie ze stanowisk jego obecnego składu i zastąpienie go składem z politycznego nadania. Reforma ta godzi w niezależność sądownictwa, jedną z podstawowych wartości państwa prawa. Niezawisłość Sądu Najwyższego jest między innymi gwarancją wolnych wyborów, jako iż decyduje on o ważności głosowania. Rządzący postanowili nas tej gwarancji pozbawić, zadając przy tym jeszcze jeden cios już krwawiącej polskiej demokracji – przekonują członkowie zarządu lubelskich struktur ugrupowania.

Udział w demonstracji zapowiedzieli także lokalni przedstawiciele Nowoczesnej.