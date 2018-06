Kolejny remont w klasztorze dominikanów w Lublinie. Powstanie klub

– Projekt, który realizujemy dotyczy adaptacji zachodniego skrzydła klasztoru na potrzeby klubu samopomocy. Remontujemy sale, które będą wykorzystywane do organizacji różnego rodzaju zajęć w ramach klubu samopomocy. Prace budowlane mamy wykonać do końca roku. Jest to unijny projekt. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – wyjaśnia o. Grzegorz Kluz z klasztoru dominikanów.

Koszt projektu to ponad 1,8 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi ponad 1,5 mln zł. Projekt adaptacji zachodniego skrzydła klasztoru stanowi drugi etap realizacji koncepcji rewitalizacji całego klasztoru i obejmuje prace remontowo-konserwatorskie całego budynku, montaż instalacji jak też podstawowe wyposażenie sal.

Wśród zaplanowanych robót jest m.in. wykonanie wzmocnień i przemurowań ścian parteru i piętra, remont elewacji zachodniej klasztoru a także rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej więźby dachowej i pokrycia dachowego. W ramach projektu zostaną wykonane też posadzki i tynki. Wymienione będą też okna i drzwi. Roboty dotyczą też instalacji - w tym centralnego ogrzewania.

Dominikanie w partnerstwie z miastem i Europejskim Domem Spotkań-Fundacją Nowy Staw chcą realizować też kolejny projekt związany bezpośrednio z planowanym klubem samopomocy przy klasztorze. Projekt jest adresowany do osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem ze dzielnicy Stare Miasto i przyległych terenów. W sumie chodzi o 160 osób.

– Grupa docelowa to głównie rodziny, w tym rodziny z dziećmi powyżej 15 lat jako najbardziej potrzebujące kompleksowego wsparcia – wyjaśnia Agnieszka Gębala-Małyska z biura Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Projekt ma być realizowany przez 3 lata, począwszy od stycznia 2019 roku.