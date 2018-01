Księża rozdadzą ulotki, które przygotowali policjanci

Ulotkę przygotowali policjanci z lubelskiej komendy wojewódzkiej. Wymieniono w niej główne zasady, którymi należy się kierować w kontaktach z nieznajomymi. Chodzi przede wszystkim o oszustów, działających metodą na wnuczka lub na policjanta.

– Ofiarami są zazwyczaj osoby starsze. Sprawcy wykorzystują ich empatię, dobroć i chęć niesienia pomocy. Skutki takich zdarzeń są bardzo poważne. To straty finansowe, którym często towarzyszą utrata zdrowia, zaufania do ludzi i wycofanie z aktywnego życia społecznego – wyjaśnia nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik lubelskiej policji.

Apele o ostrożność dotyczą też bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 2016 roku w całym województwie doszło do ponad 1200 wypadków. Ich bilans to 178 ofiar śmiertelnych i blisko 1500 rannych. Na drogach regionu zginęło 44 pieszych. Do wielu wypadków dochodzi poza obszarem zabudowanym, nieoświetlonym, gdzie pieszy ma żadnych elementów odblaskowych.

Przygotowane przez policjantów porady i apele, za sprawą kolędujących księży, dotrą do mieszkańców całego województwa.