Liceum im. Stanisława Staszica świętuje. Jak wyglądała szkoła ponad pół wieku temu?

Szkoła powstała w 1586 roku jako kolegium jezuickie. Pierwsze zajęcia prawdopodobnie odbywały się w kamienicy Tęczyńskich przy ul. Jezuickiej. Już wtedy placówka zyskała renomę, co skutkowało tym, że w roku 1589 odwiedził ją król Zygmunt III Waza. Gościli tam także magnaci, dostojnicy kościelni, posłowie na sejm i członkowie Trybunału Koronnego.

Kolegium jezuickie przestało istnieć w 1773 r., po tym jak papież Klemens XIV podjął decyzję o likwidacji zakonu. Majątek szkolny przekazano Komisji Edukacji Narodowej. Szkołę przemianowano na Lubelską Szkołę Wojewódzką. Kolejne zmiany były ściśle związane z wydarzeniami historycznymi. Zaborcy zamykali ją czasowo lub zmieniali program, co pociągało spadek liczby uczniów.

W latach pięćdziesiątych XIX w. szkoła podlegająca dalszym zmianom przeniosła się do zaprojektowanego przez J. Ankiewicza budynku przy ulicy Narutowicza 12. W 1905 r. jej uczniowie przystąpili do strajku i bojkotu zajęć lekcyjnych. Żądali między innymi wprowadzenia do szkoły języka polskiego, zniesienia systemu policyjnego w szkole, wolności zgromadzeń na jej terenie.

- Dzięki ustępstwom rządu rosyjskiego, który zgodził się na tworzenie szkół prywatnych z wykładowym językiem polskim powstała idea stworzenia takiej szkoły w Lublinie. Grupa ziemian i inteligencji założyła Spółkę Cywilną Szkoły Średniej – mówi dyrektor Stanisław Stoń. – W ten sposób w 1906 r. powstała Ośmioklasowa filologiczna prywatna szkoła im. Staszica, mieszcząca się w budynku przy Bernardyńskiej 12, a następnie przy ulicy Królewskiej 12.

Po odzyskaniu niepodległości przekształcono ją w Państwowe Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie. W 1933 r. rozpoczęły się prace nad budową nowego budynku szkoły przy ulicy Al. Racławickich. Wtedy też wmurowano kamień węgielny. Placówka działa tam do dziś.

W roku szkolnym 1970/71 pierwszy raz utworzono, w dotychczas męskiej szkole, klasy koedukacyjne. W 1986 r., z okazji jubileuszu 400 - lecia placówki powołano stowarzyszenie „Staszicaków”. W 2004 roku szkoła otrzymała certyfikat – autoryzację klasy z Maturą Międzynarodową.

- Od siedmiu lat znajduje się natomiast na I miejsce w województwie lubelskim wśród szkół ponadgimnazjalnych w rankingu „Perspektyw” – Stoń nie kryje satysfakcji. – Nasi uczniowie zajmują się też wśród finalistów i laureatów olimpiad ogólnopolskich. Sukcesem szkoły są także bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym, gdzie średnia szkoły przekracza średnią wyników maturalnych w kraju.