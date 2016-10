Loty do Równego w przyszłym roku?

Już w 2017 r. mogą zostać uruchomione loty z Portu Lotniczego Lublin do Równego na Ukrainie. Jak podaje portal pasazer.com linia Bravo Airways, która jest zainteresowana obsługą tego kierunku posiada już niezbędne pozwolenia. Aby loty były jednak realizowane potrzebna jest przebudowa lotniska na Ukrainie.

Ukraińska czarterowa linia Bravo Airways jest zainteresowana lotami do Polski. Obecnie przewoźnik ten obsługuje loty z Kijowa i ukraińskich portów regionalnych głównie do Turcji. Pasazer.com podaje też, że Bravo Airways zamierza także uruchomić regularne połączenia do Gruzji.

Na razie jednak lotnisko w Równem nie jest przystosowane do obsługi boeingów B737, które – jak informuje portal miałyby wykonywać loty m.in. do Portu Lotniczego Lublin. Potrzebny jest jednak remont pasa startowego = ma potrwać do końca 2016 r. - jak też infrastruktury towarzyszącej.

Rejsy do Świdnika miałoby zostać uruchomione – jak zapowiada pasazer.com – pod koniec sezonu zimowego bądź w sezonie letnim zaczynającym się w marcu 2017 r.

Jak podaje portal pasazer.com poza uruchomieniem lotów do Równego lubelskie lotnisko chce również przywrócić loty do Frankfurtu.