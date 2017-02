Loty z Lublina do Nowego Jorku z przesiadką w Monachium. Jakie ceny?

W ubiegłym roku Lufthansa z Lublina latała do Frankfurtu (fot. Maciej Kaczanowski)

Połączenie z Lublina do Monachium zostanie uruchomione przez brytyjską linię BMI Regional wspólnie z Lufthansą.

Samoloty z Lublina do Monachium będą latać przez 7 dni w tygodniu. W dni robocze samolot z Monachium wystartuje o 09.35 i wyląduje w Lublinie o 11.15. Samolot powrotny wystartuje o 11.40 i wyląduje o 13.30. Sobotni lot do Lublina zaplanowano na godz. 11.10, a powrót o 13.20. W niedzielę lot do Lublina o 17.50, a powrót o 20.00.

Z Portu Lotniczego Lublin polecimy embraerem ERJ-145. To mały samolot pasażerski, który zabierze na pokład maksymalnie 49 pasażerów. Dalej z portu przesiadkowego Lufthansy w Monachium będziemy mogli przesiąść się do ponad 100 miast w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Rozkład lotów jest dostosowany do porannej i popołudniowej fali przesiadkowej niemieckiego lotniska.

Port Lotniczy Lublin w najbliższym czasie ma prezentować możliwe połączenia przesiadkowe w Monachium. Jako pierwsze zaprezentowano Nowy Jork.

Lublin (LUZ) - Nowy Jork (EWR, lotnisko Newark)

Wylot: 11:40

Przylot do Monachium: 13:30

Wylot z Monachium do Nowego Jorku (EWR): 15:40

Przylot do Nowego Jorku: 18:40

(czas podróży 13 godzin)

Nowy Jork (EWR) - Lublin

Wylot: 18:30 (lotnisko Newark - EWR)

Przylot do Monachium: 07:40



Wylot z Monachium do Lublina: 09:35



Przylot do Lublina: 11:15

Sprawdziliśmy ile kosztuje bilet na przykładowy łączony lot z Lublina do Nowego Jorku przez Monachium i z powrotem. I tak np. wylot 30 marca z powrotem 7/8 kwietnia kwietnia kosztuje w sumie niewiele ponad 3 tys. zł w obie strony.