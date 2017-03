W tym roku Misterium Męki Pańskiej uczestnicy Lubelskiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej będą rozważać w nocy z 24 na 25 marca – poinformowali wczoraj organizatorzy. Dojdzie nowa, czwarta trasa, z Lublina przez Nałęczów do Wąwolnicy. Liczy ok. 41 km.

To już trzecia edycja Lubelskiej EDK. Na tegoroczną ekstremalną drogę można się już zapisywać za pośrednictwem internetu (www.edk.pielgrzymka.lublin.pl). Dwa lata temu zarejestrowanych było ok. tysiąca osób, w ubiegłym roku – ok. 2 tysięcy.

– Uczestnikami Lubelskiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej są głównie osoby w wieku 30–40 lat – mówi ks. Mirosław Ładniak, który odpowiada za Lubelską Ekstremalną Drogę Krzyżową. – Ku mojemu zaskoczeniu jest też grupa osób po sześćdziesiątce, a nawet po siedemdziesiątce. Na trasę wychodzą też młodzi ludzie. Studenci łączą się w grupy i chcą także uczestniczyć w EDK.

Organizatorzy – Duszpasterstwo Pielgrzymka Lubelska – przyznają, że ci, który raz przeszli trasę, ponownie na nią wracają. Dochodzą też nowe osoby.

– Ekstremalna Droga Krzyżowa jest odpowiedzią na współczesne czasy. Aby pójść na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę trzeba wziąć wolne. W przypadku EDK odbywa się to w ciągu jednej nocy – tłumaczy ks. Ładniak. I dodaje: W bardzo krótkim czasie można poznać siebie i odkryć Boga.

Duchowny zastrzega jednocześnie, że EDK nie jest wyłącznie propozycją dla osób wierzących, ale też i poszukujących, czy tych, którzy chcą się sprawdzić. Warunek jest jeden – muszą to być osoby pełnoletnie.

W tym roku na pątników czekają nie trzy, lecz cztery trasy. Nowością jest trasa fioletowa bł. biskupa Władysława Gorala, licząca ok. 41 km. Osoby, które wybiorą tę trasę wyruszą jak wszyscy sprzed archikatedry, następnie na trasie ich wędrówki będzie parafia pw. bł. bpa Gorala (ul. ks. J. Popiełuszki), potem pątnicy będą kierować się na Nałęczów, a stamtąd do Wąwolnicy.

Poza tym do Wąwolnicy przygotowano również dwie inne trasy – żółtą św. Jana Pawła II o dł. ok. 44 km i czerwoną sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego. Liczy ona ok. 46 km. – Jest najdłuższą naszą trasą – mówi Daniel Miłaczewski, koordynator Lubelskiej EDK.

Czwarta trasa – niebieska św. Faustyny Kowalskiej – jest zaś najkrótsza, ma ok. 31 km (z Lublina wokół Zalewu Zemborzyckiego, z zakończeniem w bazylice o.o. Dominikanów na Starym Mieście).

Uczestnicy tegorocznej Lubelskiej EDK wyruszą w drogę 24 marca po mszy świętej w archikatedrze, która rozpocznie się o godz. 19. Mapa i opis tras jest do pobrania ze strony internetowej Lubelskiej EDK. W ten i przyszły weekend trasy sprawdzą weryfikatorzy.