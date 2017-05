Celem akcji „Pielgrzymkowa rozgrzewka” jest przygotowanie fizyczne osób, które będą brały udział w pielgrzymce. Dlaczego jest to takie ważne? – Osoby, które nie prowadzą aktywnego trybu życia szczególnie powinny zadbać o to, aby odpowiednio przygotować się do takiego wyzwania, jakim jest pielgrzymka – mówi Grzegorz Adamczyk, trener personalny, współwłaściciel K1 – Training Center w Lublinie. – Dlatego, że nasze ciało w pewien sposób reaguje na wysiłek fizyczny. Przygotowanie do ciężkiego wysiłku musi być prowadzone z głową, pod okiem fachowców.

Treningi w siłowni na Kalinowszczyźnie będą nagrywane i będzie można je oglądać na stronie internetowej pielgrzymka.lublin.pl. W sumie będzie pięć odcinków publikowanych raz w tygodniu – w poniedziałki.

Wczoraj był nagrywany pierwszy z odcinków. Wzięli w nim udział m.in. piłkarze Górnika Łęczna, który włączył się do akcji. W czołówkach każdego z materiałów zobaczymy też Franciszka Smudę, trenera piłkarzy z Łęcznej.

– Bardzo wspieramy tę inicjatywę. Nasi zawodnicy są tutaj i trenują z tymi, którzy przygotowują się do tak dalekiej podróży – mówi Arkadiusz Onyszko z Górnika Łęczna, trener bramkarzy.

– Ważne jest to, aby dbać i o swoją fizyczność, psychiczność i o duchowość – podkreśla ks. Mirosław Ładniak, przewodnik Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. – Tak integralnie połączone ciało daje nam pełne szczęście i zadowolenie. Ufam, że dzięki tym naszym wspólnym działaniom moi pielgrzymi będą mieli szansę doświadczyć silnych, duchowych przeżyć.

Rokrocznie w lubelskiej pielgrzymce na Jasną Górę bierze udział ok. 2,5 tys. osób. Kilka procent rezygnuje w drodze z powodu niewystarczającej sprawności fizycznej.