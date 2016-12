Przyspieszenie na trasie z Lublina do Zamościa ma być efektem planowanej odbudowy łącznic w Rejowcu i Zawadzie, bez których pociągi muszą dwukrotnie zmieniać kierunek jazdy. Podróż trwająca teraz 2 godziny i 10 minut skróciłaby się o 52 minuty. Koszt robót w Zawadzie obliczony jest na blisko 36 mln zł, a w Rejowcu prawie 15 mln. Kolejarze informują, że „trwają prace nad zapewnieniem źródeł finansowania dla obu projektów”.

Odbudowa obu tych łącznic wpisana jest na listę rezerwową Krajowego Programu Kolejowego, którego założenia dla woj. lubelskiego prezentowała wczoraj w Zamościu spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. W programie tym zapisane są inwestycje znane już Czytelnikom śledzącym doniesienia o planach kolejarzy.

Największą z tych inwestycji jest przebudowa torów z Lublina do Warszawy mająca skrócić podróż o trzy kwadranse. O 25 minut skrócić ma się przejazd z Lublina do Stalowej Woli pociągiem regionalnym, a o ok. 15 minut międzyregionalnym. O 20 minut mniej spędzać mamy w pociągu do Rzeszowa, a podróż z Lubartowa do Parczewa skrócić ma się z 36 do 28 minut.