Lublin: Gimnazja kuszą uczniów. Dni otwarte w szkołach

Już we wtorek Dzień Otwartych Drzwi w Gimnazjum nr 5, które we wrześniu zostanie przekształcone w ośmioletnią podstawówkę. Podobne imprezy zaplanowano także w innych reformowanych szkołach.

- Dzień Otwartych Drzwi organizujemy w zupełnie nowej dla nas rzeczywistości – przyznaje Stanisław Rodak, dyrektor Gimnazjum nr 5. – Od 1 września przyjmiemy nie tylko uczniów klas pierwszych z nowego okręgu szkolnego, ale także zależy nam na utworzeniu klas IV i VII. Dlatego chcemy się spotkać z rodzicami i zapoznać ich z naszą szkolną bazą i sposobami pracy nauczycieli.

Radak, podobnie jak inni pedagodzy z przekształcanych gimnazjów, wierzą, że ich oferta zainteresuje wielu rodziców.

- Odbieramy wiele telefonów. Wielu rodziców przychodzi. Marzec będzie pod tym względem newralgiczny, bo czas na podjęcie decyzji o przeniesieniu dziecka do innej szkoły mija 5 kwietnia – podkreśla dyrektor „piątki”. – Przekształcone gimnazja wygrywają m.in. posiadaniem pracowni przedmiotowych. Oczywiście takie zostaną też stworzone w szkołach podstawowych, ale potrzeba na to czasu. My mamy już też nauczycieli, którzy są już doskonale przygotowani do nauczania fizyki, czy chemii i możemy zaprezentować już ich wyniki pracy.

Dzień Otwartych Drzwi w szkole przy ul. Symfonicznej rozpoczną się we wtorek o godz. 17.00.

A co z innymi przekształcanymi w podstawówki gimnazjami? • Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego (ul. Władysława Kunickiego 116) zaprasza 15 marca o godz. 17.00. • Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego (ul. Zygmunta Krasińskiego 7) zaprasza nowych uczniów 17 i 18 marca. • Gimnazjum nr 14 (ul. Pogodna 19) – 9 i 11 marca, • Gimnazjum nr 16 (ul. Poturzyńska 2) – 11 marca, • Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja (al. Jana Długosza 8) – 10 i 11 marca.