Lublin: Idzie jesień, fontanna szykuje się do urlopu

Jeszcze tylko pięć pokazów da w tym roku multimedialna fontanna na pl. Litewskim. Później zostanie wyłączona, zaś na kolejne widowiska będziemy czekać aż do... majówki, a możliwe, że jeszcze dłużej

Wrześniowe pokazy będą się zaczynały wcześniej, bo o godz. 21. Najbliższy zaplanowano na piątek, 8 września. Później pokazy będą się odbywać w kolejne soboty, aż do końca miesiąca.

– Wrzesień jest ostatnim miesiącem, w którym prezentowane będą pokazy multimedialne – zapowiada Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta. Potem wodotrysk będzie działać jeszcze do 15 października, a następnie zapadnie w sen zimowy. Niektóre części zostaną zdemontowane i złożone do magazynu, w tym 282 dysze z głównej fontanny i ponad 100 z deptaka. – Są to elementy, które w zimie mogłyby ulec uszkodzeniu podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, np. silnych mrozów i opadów śniegu.

Firma opiekująca się fontanną będzie musiała pilnować, by w podziemnej maszynowni przez cały czas, nawet w największe mrozy, utrzymywała się dodatnia temperatura. Takie są warunki umowy przewidującej, że fontanna musi być włączona ponownie 1 kwietnia. Na widowiska poczekamy jednak dłużej, niż do kwietnia.



– Pokazy ponownie rozpoczną się na wiosnę, prawdopodobnie najwcześniej w długi weekend majowy – zapowiada Mazurek-Podleśna. W przyszłym roku pokazy będą się odbywać rzadziej, niż do tej pory, co również wynika z umowy. Przewiduje ona 32 pokazy w czasie sezonu. Przyszłoroczny sezon będzie dłuższy od tegorocznego, który zaczął się dopiero po zakończeniu przebudowy placu.



Program na wrzesień

8 i 23 września: „Wydarzenia kulturalne” – prezentacja najważniejszych cyklicznych wydarzeń organizowanych w Lublinie.

9 i 30 września: „Sen o mieście” – opowieść o najważniejszych wydarzeniach z historii Lublina. Pokaz nawiązuje do widowiska pod tym samym tytułem prezentowanego niedawno na dziedzińcu Zamku, do którego ustawiały się kolejki widzów.

16 września: „Historia pl. Litewskiego na wesoło” – pokaz przygotowany przez Poławiaczy Pereł Improv Teatr, który nagrał sceniczne miniatury opowiadające pięć scen z historii placu i pięć wydarzeń, które odmieniły centrum Lublina.