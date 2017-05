Lublin: Kupują 15 przegubowych trolejbusów. Kto walczy o zlecenie?

Nowe trolejbusy mają być w pełni niskopodłogowe, klimatyzowane oraz wyposażone w automat do sprzedaży biletów, który będzie przyjmować nie tylko płatności bilonem, ale też kartami, w tym zbliżeniowymi, i poprzez telefony komórkowe.

Każdy z pojazdów musi być wyposażony w baterie pozwalające na jazdę bez korzystania z sieci trakcyjnej. W taki sposób trolejbus musi być zdolny przejechać co najmniej 5 km przy włączonym ogrzewaniu lub klimatyzacji, a nie mniej niż 10 km przy wyłączonym. Pojazdy mają trafić do obsługi linii 151 i 161, których trasy będą przedłużone z Węglina przez ul. Jana Pawła II do os. Poręba.

Miasto, które oczekuje, że trolejbusy będą dostarczone w maju przyszłego roku, przeznaczyło na ten zakup nieco ponad 36,5 mln złotych. Wczoraj okazało się, że o zlecenie ubiegają się dwie firmy. Oferta złożona przez konsorcjum dwóch lubelskich spółek Ursus Bus SA i Ursus SA opiewa na 34 mln zł. Ich konkurent, producent pojazdów marki Solaris proponuje trolejbusy za 42 mln złotych. Jego oferta przekracza więc limit cenowy ustalony przez miasto.

Nie tylko cena liczy się w tym przetargu, bo można za nią zdobyć najwyżej 60 na 100 możliwych do uzyskania punktów. Do 25 punktów miasto przyznać ma za warunki gwarancji, 10 za warunki techniczne, 3 punkty za parametry ekologiczne i 2 punkty za komfort pojazdów.

Obydwaj dostawcy zaproponowali taką samą gwarancję na cały pojazd (2 lata) i elektryczny układ napędowy wraz z silnikiem trakcyjnym (12 lat). Na baterie trakcyjne konsorcjum Ursusa daje 10-letnią gwarancję, natomiast Solaris 12-letnią. Na instalację elektryczną Ursus daje gwarancję 3-letnią, tymczasem Solaris 12-letnią. O ile Ursus gwarantuje sprawność mostu napędowego do 600 tys. km, o tyle Solaris do 300 tys. km.

Trolejbusy firmowane przez obie konkurujące ze sobą firmy już od dawna kursują po Lublinie. W zajezdni przy Grygowej stacjonuje 66 trolejbusów marki Solaris, w tym 12 przegubowych oraz 38 pojazdów marki Ursus, wśród których nie ma przegubowców.

Nie wszystkie parametry podlegające ocenie zostały odczytane publicznie podczas dzisiejszego otwarcia ofert. Obaj producenci zabronili odczytania części danych dotyczących oferowanych pojazdów, w tym danych dotyczących średniego zużycia energii elektrycznej przez trolejbus z wyłączoną klimatyzacją i liczby siedzeń dostępnych z poziomu niskiej podłogi.

– Te informacje zostały zastrzeżone – poinformowała Karolina Siwy-Pachulska z komisji przetargowej w Zarządzie Transportu Miejskiego, który zamawia nowe trolejbusy. Z tego powodu nie została upubliczniona pojemność energetyczna baterii trakcyjnych, które zaproponował w swych wozach Solaris. W przypadku Ursusa jest to 60 kWh.