Najnowszy przetarg dotyczy autobusów z napędem spalinowym, fabrycznie nowych, klimatyzowanych i wyposażonych w automaty do sprzedaży biletów przyjmujące płatności gotówką i kartą. Miasto wymaga, aby w pojazdach były zamontowane gniazda, dzięki którym pasażerowie będą mogli podczas jazdy podładować telefony komórkowe.

Autobusy muszą być także wyposażone w automatyczny system zliczania pasażerów, który pozwoli sprawdzić ile osób wsiadło, a ile wsiadło na danym przystanku podczas konkretnego kursu. Dodatkowo punktowane przy wyborze ofert ma być wyposażenie pojazdu w system baterii słonecznych.

Dostawa 14 autobusów, w tym 6 przegubowych, ma nastąpić w przyszłym roku: do końca marca mają dotrzeć do Lublina przegubowce, a krótsze pojazdy powinny być dostarczone pod koniec maja 2018 r.

W podobnym czasie do zajezdni mają trafić inne pojazdy, zamówione już przez Zarząd Transportu Miejskiego. W toku są zamówienia na 9 przegubowych autobusów spalinowych oraz 15 przegubowych trolejbusów wyposażonych w akumulatory umożliwiające jazdę po ulicach, nad którymi nie ma trakcji trolejbusowej.

To nie koniec zakupów taboru dla komunikacji miejskiej. W przyszłym roku, dzięki unijnym dotacjom, władze Lublina planują ogłosić przetargi na autobusy elektryczne.

– Planowany jest zakup 32 autobusów elektrycznych w ramach projektów podstawowych i 34 w ramach projektów rezerwowych – wyjaśnia Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego. Ładowarki dla takich pojazdów mają być zbudowane w kilku punktach miasta, ich projekt już został zamówiony w ramach zlecenia na projekt nowych węzłów przesiadkowych.

Rośnie także sieć

Równocześnie rozbudowywana jest trakcja trolejbusowa. Na przełomie wiosny i lata na nowy odcinek w ul. Muzycznej i Stadionowej skierowane zostaną linie 152 i 154. Trwa już budowa nowej trakcji w ul. Jana Pawła II aż do pętli na Węglinie, dzięki czemu linie 151 i 161 mają być skierowane na trasę wydłużoną od pętli Węglin do os. Poręba, co ma nastąpić najwcześniej pod koniec roku. W dalszych planach miasta jest też m.in. budowa sieci w ul. Choiny do granicy miasta.