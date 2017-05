Lublin: Mamy już 117 milionerów. To dane tylko z jednego Urzędu Skarbowego

Dane z ostatniego piątku wskazują, że liczba złożonych w I Urzędzie Skarbowym „pitów” (od PIT-28 do 39) to blisko 96 tys sztuk. W całym 2015 roku złożono ok. 120,5 tys. zeznań.

Jak dotychczas w tym największym w regionie urzędzie skarbowym zarejestrowano 117 zeznań z kwotą powyżej miliona. W całym ubiegłym roku taki dochód zadeklarowały 142 osoby.

– Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie zeznania zostały zarejestrowane – mówi Marta Szpakowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Podatnicy coraz częściej składają zeznanie PIT przez internet. – W tym roku złożono tą drogą 63,3 tys. zeznania. W 2015 roku w takiej formie mieliśmy 56,1 tys. zeznań – dodaje pani rzecznik.

Najbardziej popularna ulga, z której korzystają podatnicy, to odpis z tytułu wychowywania dziecka. Z danych I US wynika, że odpis na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego zadeklarowano w 67,8 tys. zeznaniach na kwotę nieco ponad 3,9 mln zł (w ubiegłym roku ponad 5,2 mln zł).

– Przypominam, że kwota odpisu na rzecz OPP jest kwotą deklarowaną. Jeśli osoba deklarująca odpis nie zapłaciła w terminie należnego podatku, wówczas pieniądze te nie będą przekazane wybranej organizacji – wyjaśnia Marta Szpakowska i dodaje: Duża część podatników, z dużymi dochodami, składanie zeznania zostawiła na ostatnie dni kwietnia, więc jestem pewna, że tegoroczna kwota odpisu na OPP zdecydowanie wzrośnie.

US w Tomaszowie przyjazny podatnikom

W tegorocznym rankingu Urzędów Skarbowych, przeprowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita, wśród średnich placówek, od 61 do 130 pracowników, triumfował US w Tomaszowie Lubelskim. Wyróżniono go krótki czas załatwiania spraw i wydawania zaświadczeń, dynamiczny wzrost liczby deklaracji podatkowych składanych drogą elektroniczną.