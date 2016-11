Lublin: Mural z przedwojennych zdjęć już gotowy. Wygląda świetnie!

Dalej, aż do skrzyżowania al. Tysiąclecia i Unii Lubelskiej jest przedwojenna ulica. Ze sklepami i zakładami usługowymi. Handlują tu śledziami, cukierkami. Przerabiają garnitury i robią buty. Są i przechodnie. A przy krawężniku furmanki. Wszystko jest jak było.

Do powstania projektu wykorzystano stare zdjęcia. Większość autorstwa Stefana Kiełszni (1911–1987) księgarza, fotografa, dokumentalisty przedwojennego Lublina. Powstały w latach 30. ubiegłego wieku na ulicy Nowej, Lubartowskiej i Kowalskiej.

Do nich dodano kobietę ze zdjęć Henryka Poddębskiego (1890-1945) znanego przedstawiciela tzw. fotografii krajoznawczej, który około 1931 roku fotografował Lublin. W ulicznym tłumie można też wypatrzeć Henia Żytomirskiego i jego ojca.

Za realizację muralu upamiętniającego dzielnicę żydowską odpowiada Cezary Hunkiewicz z Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej we współpracy z lubelską firmą Escritor Media. Projektantem jest Jacek Rudzki.

– Przyjemniej by było pracować przy temperaturze plus 20. I nie trzeba by wtedy czekać z poprawkami do następnego dnia. Zliczając godziny na rusztowaniu, pracowaliśmy 20 dni. Przed deszczem i śniegiem byliśmy zabezpieczeni foliami. To było największe wyzwanie w historii firmy – mówi Piotr Grykałowski, szef Escritor Media.

Escritor Media realizowała pomysł, który powstał w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN”. Przeniesienie na ścianę projektu, który powstał z przeglądania kilkuset zdjęć wymagało siły fizycznej i talentu. Powstał mural o powierzchni 500 mkw.

– Może to nie jest milowy krok w rozwoju firmy, ale na pewno bardzo duży. Najważniejsze jest jednak to, że realizując ideę Teatru NN na kompletnie pustej, szarej ścianie stworzyliśmy miejsce, które skłania do refleksji – dodaje.

Niezwykły efekt końcowy, który wiele osób bierze za wyklejkę z powiększonych fotografii, to praca i talent ekipy, którą tworzą: Anna Kłys, Olga Vovk, Anna Świtalska-Jończyk, Katarzyna Sienkiewicz i Magdalena Szilke. To one tyle dni pracowały w zimnie na rusztowaniu niemal wiszącym nad nurtem Czechówki.

Projekt upamiętniający dzielnicę żydowską powstał na 700-lecie Lublina. Jego oficjalne odsłonięcie będzie w przyszłym miesiącu.

Ekipa Escritor Media właśnie się pakuje, od weekendu zaczynają w stolicy realizację równie wielkiego muralu na zlecenie biura marketingu Warszawy. W środę jeszcze nie znali lokalizacji ani projektu.