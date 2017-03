Lublin: Nowa SP nr 5 szuka uczniów. Dzień otwartych drzwi w szkole

Dzień otwartych drzwi w tworzonej Szkole Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie, powstającej na bazie funkcjonującego dotychczas Gimnazjum nr 5 przyciągnął tłumy. Od września do nowej szkoły na mapie Lublina mogą pójść nie tylko pierwszoklasiści, ale także uczniowie klas IV i VII.

W organizację dnia otwartego włączyli się obecni uczniowie szkoły. Gimnazjaliści opracowali quizy, gry dydaktyczne, pokazy i inne atrakcje dla swoich młodszych koleżanek i kolegów.

– Nasza inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem rodziców i ich dzieci – uważa dyrektor Stanisław Rodak. – Stworzyła też mozliwośc zapoznania się ofertą i funkcjonowaniem placówki oraz zasadami projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Nad przeniesieniem do "Piątki" obecnego ucznia SP nr 45 zastanawiali się wczoraj jego rodzice.

– Szkoła na Radzyńskiej jest wspaniała i jestem z niej bardzo zadowolona – przyznaje mama ucznia klasy III. – Zastanawiam się jednak, czy wykorzystując zmianę wychowawcy i wejście nowych nauczycieli, która i tak czekałaby syna od września nie przenieść go do szkoły na Smyczkową. Głównym powodem, który skłania mnie do takiego rozwiązania jest basen. W obecnej szkole pływalni nie ma.