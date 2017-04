Lublin: Nowości w rozkładach komunikacji miejskiej. Co się zmienia?

Nowości w rozkładach komunikacji miejskiej. Co się zmienia?

W poniedziałek i środę (1 i 3 maja) autobusy i trolejbusy mają jeździć w Lublinie tak, jak w niedzielę, co dotyczy również linii nocnych, które będą kursowały co 60 minut.

2 maja komunikacja pojedzie według specjalnych rozkładów jazdy, które na pewnych liniach (przykładem jest linia 159) będą tylko nieznacznie gorsze od tych z dnia powszedniego, na innych (np. 18, 26, 31, 57) będą podobne częstotliwością kursów do rozkładów sobotnich. Ale już na linii 154 rozkład z 2 maja będzie gorszy od niedzielnego, bo linia ma jeździć raz na dwie godziny.

Sprawdź swój rozkład

Komunikacja W sobotę, 29 kwietnia wejdą w życie zmiany w rozkładach miejskich autobusów. Nie będą zbyt duże.

Zmiana czasu

Od 29 kwietnia zmienią się pojedyncze godziny odjazdów linii 1, 3, 7, 30, 70, 73 i 85. Ci, którzy przywykli do konkretnych godzin mogą przeżyć niemiłą niespodziankę, lepiej więc.

Nowe kursy

Cztery linie, w tym dwie podmiejskie, będą wzmocnione dodatkowymi kursami. Linia 1 w weekendy odjedzie o 4.58 z ul. Grygowej na Żeglarską, a o 22.05 z Żeglarskiej w kierunku Felicity. Pasażerowie linii 12 dostaną w dni powszednie dodatkowy kurs do Konopnicy, ale zacznie się on dopiero od przystanku przy Wojciechowskiej (o godz. 12.34) ominie więc Czechów. Linią 25 później będzie można wrócić do centrum: dodatkowy kurs z Prawiednik na Fabryczną będzie wykonywany o godz. 22.35 w dni powszednie. Dodatkowe kursy dostanie też linia 38, o czym piszemy poniżej.

Nad zalew

Zmiana dotycząca linii 38, zapowiadana szumnie jako „poprawa dojazdu nad Zalew Zemborzycki”, sprowadza się do tego, że w weekendy linia zacznie kursy z Węglina o godzinę wcześniej, już o 7.43. Natomiast w sobotnim i świątecznym rozkładzie od strony Abramowic zniwelowana będzie w dwugodzinna luka między odjazdami dzięki nowemu kursowi z godz. 8.35.

Także w dni powszednie linia 38 będzie mieć dodatkowy kurs w stronę Abramowic, ale niepełny, bo zaczynający się nie z Węglina, ale od Poczekajki o godz. 6.10.

Wybrane kursy jadącej nad zalew linii 37 będą wydłużone do Dąbrowy we wszystkie dni tygodnia.

Na Felin

Na nieco dłuższą trasę skierowane zostaną wybrane kursy linii 47. Zamiast do ronda Przemysłowców dojadą do przystanku Felin Spiessa. Zaś na linii 70 kursy z godz. 12.07 i 21.07 będą wykonywane z pominięciem przystanku na żądanie Brzegowa-wiadukt.