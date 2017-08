Lublin: Powstało najdłuższe graffiti w Polsce (wideo, zdjęcia)

Na weekend do Lublina zjechało ok. 160 artystów z wielu krajów. Pracowali na murze przy nowym odcinku al. Solidarności

Meeting of Styles to cykliczna impreza, której poszczególne odsłony każdego roku organizowane są w kilkunastu miastach na całym świecie. Do Polski największy na świecie festiwal poświęcony graffiti po raz pierwszy zawitał 15 lat temu, a od 2011 roku regularnie gości w Lublinie.

W tym roku impreza odbyła się w nowej lokalizacji: na ścianach wzdłuż nowego odcinka al. Solidarności, gdzie w weekend powstała półtorakilometrowa ściana z graffiti; najdłuższe graffiti w Polsce.

Do Lublina zjechali m.in. artyści z Polski, Niemiec Włoch, Bułgarii, Francji i Meksyku. Przygotowania do imprezy trwały ponad osiem miesięcy.