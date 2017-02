Lublin: Radni uchylili drzwi kasynom. Gdzie będą mogły powstać?

Hotele Lublinianka i Europa zostały zaakceptowane przez Radę Miasta jako możliwe lokalizacje nowych kasyn. Otwiera to inwestorom drogę do starań o koncesję na prowadzenie takiego lokalu.

Do miasta zgłosiły się cztery firmy zainteresowane uruchomieniem kasyna. Ich wnioski trafiły do Rady Miasta, do której należy pierwsza decyzja. Jeśli radni orzekną, że w danym miejscu nie powinno się otwierać kasyna, to inwestor nie ma już szans na jego uruchomienie, bo bez pozytywnej opinii radnych nie może się starać o koncesję na prowadzenie takiej placówki.

O zablokowanie możliwości otwarcia takiego lokalu apelowali radni z opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości. – Tym się różnimy od Europy, że u nas nie ma kasyn na głównych ulicach i jestem przekonany, że nam to wyjdzie historycznie na dobre – mówił Tomasz Pitucha, szef klubu PiS. A jego klubowy kolega tłumaczył, że okolice pl. Litewskiego powinny być wolne od hazardu choćby dlatego, że obok jest restauracja McDonald’s. – To miejsce, gdzie spotykają się młodzi ludzie – mówił Dariusz Jezior.

– Jeśli miałabym wybierać mniejsze zło, to wybrałabym takie, nad którym jest kontrola państwa i odprowadzane są podatki – przekonywała Marta Wcisło, radna PO. – Tak się dzieje, że w miejscu zamkniętego kasyna legalnego, dookoła powstają podziemne, co nie jest rzeczą dobrą.

Ostatecznie radni otworzyli inwestorom drogę do starań o otwarcie kasyna w hotelu Lublinianka. Pozytywną opinię wydali obu spółkom (ZPR i Bookmacher), które wskazywały ten adres. Inaczej było z wnioskami dotyczącymi hotelu Europa. Pozytywną opinię dostała tylko spółka Medella, a spółka Casino nie dostała żadnej, bo głosowanie skończyło się remisem.

Zgodnie z tzw. ustawą hazardową w województwie lubelskim mogą działać najwyżej trzy kasyna, z czego w stolicy regionu nie więcej niż dwa. Nowe placówki będą mogły powstać w Lublinie dopiero w połowie przyszłego roku, gdy wygasną koncesje dla kasyn w Chełmie (przy al. Armii Krajowej) i Lublinie (przy Kowalskiej). O tym, kto i gdzie będzie mógł otworzyć nowy lokal dla amatorów hazardu zdecyduje ostatecznie Ministerstwo Finansów, które przyznaje koncesje w drodze przetargu.