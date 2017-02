Lublin: Tutaj będą chciały rodzić wszystkie kobiety. Oddziały w szpitalu po remoncie

Remont kosztował ok. 4,2 mln zł i został sfinansowany ze środków samorządu województwa lubelskiego. Kolejny milion ze środków własnych szpitala poszedł na nowoczesny sprzęt medyczny m.in. aparat USG do badań kardiologicznych dla noworodków, aparat EKG, kardiomonitory, inkubatory. Są też elektrycznie sterowane łóżka dla pacjentek oraz fotele do kangurowania (to bezpośredni kontakt skóry matki i dziecka, uspokaja je, daje poczucie bezpieczeństwa, łagodzi stres poporodowy – red.).

Oddział nowoworodków i wcześniaków posiada cztery stanowiska intensywnego nadzoru, sześć opieki ciągłej, sześć stanowisk opieki pośredniej nad noworodkiem. Jest też pokój dziennego pobytu dla matek, który umożliwia kontakt dziećmi wymagającymi dłuższej hospitalizacji.