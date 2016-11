Lucyna Herc do wymiany? Jest propozycja zmiany nazwy ulicy

O przemianowania ul. Lucyny Herc na ul. Leonarda Zub-Zdanowicza wystąpił do Ratusza lubelski okręg Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Zub-Zdanowicz to cichociemny i członek AK, a Herc to żołnierka Armii Ludowej przedstawiana w czasach PRL jako bohaterka, która wjechała do Polski na radzieckim czołgu.